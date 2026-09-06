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Onde assistir ao Rock in Rio 2026? 4 formas de transmissão

Globoplay oferece degustação

Escrito por Anny Malagolini
assistir rock in rio Ariel Martini/Flickr/Rock in Rio
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O público de casa pode Assistir Rock in Rio 2026 online e pela televisão, e assim acompanhar os melhores shows do Palco Mundo, Sunset, New Dance Order, Global Village, Espaço Favela e Palco Supernova. Aqui estão os detalhes da transmissão nos dias 4, 5, 6, 7, 11, 12 e 13 de setembro.

Veja a lista completa de onde você pode assistir este Festival.

1. Globo | Assistir Rock in Rio 2026

Durante os dias de festival, a TV Globo exibirá flashes ao vivo durante a programação e uma revista eletrônica diária com os principais momentos do evento, além de conteúdos produzidos diretamente da Cidade do Rock. Os especiais serão exibidos todas as noites.

Às sextas-feiras (4 e 11/9), o especial será exibido após o Globo Repórter. Aos sábados (5 e 12/9), depois do Altas Horas. Aos domingos (6 e 13/9), após o Boletim Estrelas da Casa. Na segunda-feira (7/9), a atração será exibida depois do Jornal da Globo.

No dia 7 de setembro, a TV Globo também transmitirá ao vivo o show de Elton John, a partir das 23h45.

2. Globoplay

O Globoplay vai transmitir os shows dos cinco palcos do Rock in Rio 2026. Os assinantes do plano Premium terão acesso à cobertura completa e a um sinal extra do Multishow em 4K.

Quem não é assinante também poderá acompanhar os cinco palcos gratuitamente pelo sinal aberto, que irá se revezar entre Multishow e Canal Bis a cada 30 minutos, a partir das 15h30.

1 – Acesse o Globoplay no navegador de seu smartphone ou computador ou baixe o aplicativo na App Store, para iOS, ou Google Play.

2 – Na página inicial, clique no canto superior direito para fazer login ou se cadastrar.

3 – Coloque seu e-mail e senha para entrar na plataforma. Os internautas que estiverem acessando a plataforma pela primeira vez precisam fazer um novo cadastro. Também é possível acessar a plataforma usando contas do Facebook, Google ou Apple.

5- Feito o cadastro ou o login, procure pela transmissão do Rock in Rio na plataforma.

3. Multishow

Para assinantes da TV a cabo ou do streaming, a Multishow vai exibir os shows do Palco Mundo e do Palco Sunset a partir das 15h15, horário de Brasília, nos dias do festival.

No dia 7 de setembro, feriado da Independência do Brasil, a transmissão começa mais cedo, às 14h45.

O canal também terá cobertura dos bastidores do festival, com entrevistas, informações sobre os artistas e conteúdos produzidos diretamente da Cidade do Rock.

4. Canal Bis

O Canal Bis amplia a cobertura do festival com transmissões dos shows do Espaço Favela, New Dance Order e, pela primeira vez, do Palco Supernova.

A transmissão começa às 15h50 nos dias 4, 5, 6, 11, 12 e 13 de setembro. No dia 7 de setembro, a programação começa às 16h20.

O canal também terá entrevistas com os artistas convidados, bastidores e conteúdos especiais da Cidade do Rock.

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é formado em Comunicação Social, com trajetória no jornalismo online, voltado para a estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, acumula experiência na cobertura de notícias de economia, serviços, finanças e temas de interesse público. Profissional sob o DRT 1272/MS

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