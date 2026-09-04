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Após levar tapão de Pilar, Ingrid toma decisão em Quem Ama Cuida

Mãe e filha brigam por causa de Iuri

Escrito por Anny Malagolini
ingrid quem ama cuida Globo
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Depois de levar um tapa de Pilar, Ingrid tentará diminuir a importância de seu envolvimento com Iuri nos próximos capítulos de Quem Ama Cuida. Após ser flagrada com o segurança e enfrentar uma discussão pesada com a mãe, a jovem afirmará que o romance não passou de uma diversão.

Mesmo revoltada com a situação, Pilar continuará desconfiada da proximidade entre a filha e Iuri. A empresária não aceitará facilmente a justificativa de Ingrid e deixará claro seu incômodo com o envolvimento dos dois.

Enquanto tenta encerrar o assunto com a mãe, Ingrid também dará atenção a Brigitte. A jovem pedirá ajuda para conseguir voltar para casa, e Ingrid a incentivará a descobrir o que realmente aconteceu entre Pilar e seu pai. A investigação poderá trazer novas informações sobre o passado da família Brandão.

A situação de Adriana também terá novos desdobramentos. Pedro e a fisioterapeuta acreditarão que estão perto de encontrar provas que possam ajudar a comprovar sua inocência. No entanto, um assalto colocará a investigação em risco.

Adélia avisará Pedro que sua casa foi invadida e que os pertences de Dalto, o perito do caso de Adriana, foram roubados. Pedro suspeitará que o criminoso tenha entrado no imóvel justamente para levar os materiais relacionados à investigação.

Desesperada com a notícia, Adriana pedirá a Edvaldo que descubra por que Arthur convidou Diná para trabalhar em sua casa e como ela entrou na vida do empresário.

Diná também terá motivos para se preocupar. Ela flagrará Edvaldo em seu quarto e o ameaçará. Depois, ficará com medo de perder o emprego quando Pilar descobrir que a funcionária roubou o anel de Arthur.

Dora, por sua vez, procurará Pedro para admitir que acredita na inocência de Adriana e reconhecerá que foi omissa durante o julgamento. Adriana surpreenderá ao dizer que está pronta para ouvir o pedido de perdão da mulher.

Mais adiante, Adriana aceitará as desculpas de Dora. Enquanto isso, Iuri revelará a Lyris que ainda não contou a Adriana sobre seu envolvimento com Ingrid.

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é formado em Comunicação Social, com trajetória no jornalismo online, voltado para a estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, acumula experiência na cobertura de notícias de economia, serviços, finanças e temas de interesse público. Profissional sob o DRT 1272/MS

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