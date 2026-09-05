Show do Foo Fighters ao vivo: transmissão do Rock in Rio

O Rock in Rio 2026 começa nesta sexta-feira (4) e já tem uma das apresentações mais aguardadas desta edição. O Foo Fighters é o headliner do Palco Mundo e encerra a programação do primeiro dia do festival, com show previsto para 0h05 (horário de Brasília). Quem não conseguiu ingresso para acompanhar tudo diretamente da Cidade do Rock também tem a chance de assistir ao show do Foo Fighters hoje ao vivo e online.

Como assistir ao Foo Fighters hoje de graça online e ao vivo

Para acompanhar o show do Foo Fighters e as demais apresentações dos palcos principais do Rock in Rio 2026, é possível assistir pela transmissão do Multishow e do Globoplay. O show começa às 00h25.

O Multishow transmite os shows dos palcos Mundo e Sunset a partir das 15h15. Já o Canal Bis começa a transmissão às 15h50, com apresentações do Espaço Favela, New Dance Order e Supernova.

Uma opção gratuita também estará disponível no Globoplay. Para quem não é assinante, a plataforma terá um sinal aberto que alternará entre Multishow e Canal Bis a cada 30 minutos.

Vamos te dar o passo a passo para cada uma dessas opções:

Multishow no Globoplay

Quem deseja assistir ao Foo Fighters hoje pelo Globoplay poderá acompanhar a transmissão do Multishow. O conteúdo estará disponível na plataforma, inclusive com uma opção de sinal aberto para não assinantes.

Primeiro, acesse o Globoplay e faça login. Caso ainda não tenha uma conta, será necessário realizar um cadastro.

Depois de entrar na plataforma, procure pela área “Agora na TV” e selecione o Multishow para acompanhar a transmissão.

A cobertura começa durante a tarde e segue ao longo da programação do festival. O show do Foo Fighters está previsto para começar às 0h05, no Palco Mundo.

Como assistir ao Foo Fighters hoje pelo Globoplay de graça

Quem não é assinante também poderá acompanhar parte da programação do Rock in Rio 2026 gratuitamente pelo Globoplay.

A plataforma terá um sinal aberto que alternará entre Multishow e Canal Bis a cada 30 minutos, permitindo acompanhar apresentações de cinco palcos do festival.

Para assistir, basta acessar o Globoplay, fazer o cadastro gratuito e procurar pela transmissão ao vivo.

Canal Bis

O Canal Bis será responsável pela transmissão de shows do Espaço Favela, New Dance Order e Supernova, com início previsto para 15h50.

Diferentemente do show do Foo Fighters, que acontece no Palco Mundo e será exibido pelo Multishow, o Canal Bis concentra a cobertura de outros espaços da Cidade do Rock.

Para quem possui assinatura do canal pela TV ou pelo Globoplay, basta acessar a transmissão ao vivo.

Os assinantes do Globoplay Premium também terão acesso à transmissão do Multishow em 4K, por meio de um sinal extra.