Resumo de Quem Ama Cuida sexta (4/9): Adriana arma plano para Ademir flagrar Dora com André
Novela começa após propaganda eleitoral
Em Quem Ama Cuida, capítulo de sexta-feira, dia 4, Pedro ficará cada vez mais convencido de que o invasor da casa de Adélia não queria apenas dinheiro ou objetos de valor. Para ele, o verdadeiro alvo eram os materiais de Dalto. A descoberta deixará Adriana desesperada, principalmente quando ela souber que os pertences foram levados.
Enquanto isso, Adriana pedirá a Edvaldo que investigue por que Arthur convidou Diná para trabalhar em sua casa. A situação ficará tensa quando Diná flagrar o rapaz dentro de seu quarto e reagir de forma ameaçadora. Dora procurará Pedro para confessar que acredita na inocência de Adriana e reconhecerá que foi omissa durante o julgamento. Diante da revelação, Adriana surpreenderá a moça ao dizer que está disposta a ouvir seu pedido de perdão. UOL
No núcleo familiar, Ingrid tentará tranquilizar Pilar sobre seu envolvimento com Iuri, afirmando que o rapaz não passou de uma diversão. Brigitte, por sua vez, recorrerá à jovem para conseguir ajuda e voltar para casa.
Mirtes observará atentamente Laurentino ao lado de Silvana, enquanto outros conflitos começarão a ganhar força entre os personagens.
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Adriana aceitará o pedido de desculpas de Dora, encerrando mais uma etapa dolorosa de sua história. Pedro, porém, alertará a jovem sobre Ademir e explicará que o pai poderá usar seus conhecimentos para dificultar ainda mais o processo de divórcio litigioso.
Diná ficará apavorada ao descobrir que Pilar sabe, por meio de Edvaldo, que ela roubou o anel de Arthur. Com medo de perder o emprego, a funcionária tentará encontrar uma maneira de contornar a situação. Antes disso, ela ameaçará Edvaldo.
Adriana dará alta para César e recusará o convite do médico para trabalhar em sua clínica. Bia comentará com Bruna que acredita que César esteja interessado em Brigitte.
Entre os romances, Lyris confessará a Nancy que ficou mexida depois do beijo que trocou com Ulisses. Iuri também revelará que ainda não contou a Adriana sobre seu envolvimento com Ingrid. Nicolau, enquanto isso, descobrirá que Iuri trabalha como segurança de Pilar.
Pilar começará a demonstrar interesse por Tom enquanto ele estiver trabalhando em sua casa. Já Dafne encontrará apoio de Mau Mau e Elisa ao reclamar de Tom.
No final, Adriana revelará a Mau Mau um novo plano: fazer com que Ademir flagre Dora ao lado de André.
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