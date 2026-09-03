Qual é o final de Melissa em Além do Tempo?
Relembre o desfecho da vilã
No final de Além do Tempo, Melissa (Paolla Oliveira) ganha uma nova chance de recomeçar. Depois de passar boa parte da novela tentando separar Lívia (Alinne Moraes) e Felipe (Rafael Cardoso), a personagem muda de rumo no capítulo final e acaba sendo decisiva para salvar o casal. Ao tentar impedir que Pedro (Emílio Dantas) mate os dois, ela pega a arma e atira no vilão, que não resiste.
Melissa mata Pedro para salvar Lívia e Felipe
A redenção de Melissa acontece justamente no momento mais tenso do último capítulo do folhetim. Depois de perder Lívia para Felipe, Pedro fica tomado pelo ódio e decide se vingar do casal. Antes, ele ainda tenta sequestrar Alex (Kadu Schons), mas Felipe consegue impedir que o filho seja levado. Sem conseguir destruir a família do rival, Pedro parte para um novo ataque.
O vilão encontra Lívia e Felipe perto de um penhasco e os encurrala com uma arma. Melissa aparece no local para tentar impedir a tragédia, mas Pedro empurra o casal do precipício.
Lívia e Felipe caem abraçados na água, repetindo a tragédia que marcou a primeira fase da novela. Desta vez, porém, o destino dos dois é diferente: Ariel (Michel Melamed) intervém e salva o casal.
Durante a confusão, Melissa consegue pegar a arma de Pedro. Na tentativa de impedir o vilão, ela acaba atirando nele. Pedro é atingido e morre.
Depois da morte de Pedro, Melissa fica traumatizada com o que aconteceu. Apesar de ter agido para proteger Lívia e Felipe, ela precisa lidar com as consequências do disparo. A personagem decide deixar Belarrosa e vai morar no Rio de Janeiro com a mãe, Dorotéia (Julia Lemmertz), e Genaro (Roberto Pirillo).
O destino de Melissa muda novamente algum tempo depois. Ela retorna a Belarrosa para participar da confraternização que reúne os personagens no encerramento da novela. A ex-vilã aparece para rever Alex e é recebida pela família. Felipe demonstra que deixou os conflitos para trás e faz um brinde à união de todos.
Saiba quando acaba a reprise.