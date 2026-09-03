Qual é o final de Melissa em Além do Tempo?

Qual é o final de Melissa em Além do Tempo?

No final de Além do Tempo, Melissa (Paolla Oliveira) ganha uma nova chance de recomeçar. Depois de passar boa parte da novela tentando separar Lívia (Alinne Moraes) e Felipe (Rafael Cardoso), a personagem muda de rumo no capítulo final e acaba sendo decisiva para salvar o casal. Ao tentar impedir que Pedro (Emílio Dantas) mate os dois, ela pega a arma e atira no vilão, que não resiste.

Melissa mata Pedro para salvar Lívia e Felipe

A redenção de Melissa acontece justamente no momento mais tenso do último capítulo do folhetim. Depois de perder Lívia para Felipe, Pedro fica tomado pelo ódio e decide se vingar do casal. Antes, ele ainda tenta sequestrar Alex (Kadu Schons), mas Felipe consegue impedir que o filho seja levado. Sem conseguir destruir a família do rival, Pedro parte para um novo ataque.

O vilão encontra Lívia e Felipe perto de um penhasco e os encurrala com uma arma. Melissa aparece no local para tentar impedir a tragédia, mas Pedro empurra o casal do precipício.

Lívia e Felipe caem abraçados na água, repetindo a tragédia que marcou a primeira fase da novela. Desta vez, porém, o destino dos dois é diferente: Ariel (Michel Melamed) intervém e salva o casal.

Durante a confusão, Melissa consegue pegar a arma de Pedro. Na tentativa de impedir o vilão, ela acaba atirando nele. Pedro é atingido e morre.

Depois da morte de Pedro, Melissa fica traumatizada com o que aconteceu. Apesar de ter agido para proteger Lívia e Felipe, ela precisa lidar com as consequências do disparo. A personagem decide deixar Belarrosa e vai morar no Rio de Janeiro com a mãe, Dorotéia (Julia Lemmertz), e Genaro (Roberto Pirillo).

O destino de Melissa muda novamente algum tempo depois. Ela retorna a Belarrosa para participar da confraternização que reúne os personagens no encerramento da novela. A ex-vilã aparece para rever Alex e é recebida pela família. Felipe demonstra que deixou os conflitos para trás e faz um brinde à união de todos.

Saiba quando acaba a reprise.