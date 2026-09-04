Quem Ama Cuida: Adriana arma para Ulisses e Fábia descobre vício do marido

A sede de vingança de Adriana (Letícia Colin) contra a família Brandão parece não ter limites na novela Quem Ama Cuida. Após dar um golpe certeiro e comprar a participação de Ulisses (Alexandre Borges) na tradicional joalheria da família, a vilã prepara uma nova armadilha para arrancar o que restou da dignidade do rival e destruí-lo de vez.

Não satisfeita em se tornar sócia do negócio, Adriana articula um plano sórdido para expor as fraquezas do herdeiro. Ela arma uma situação estratégica para que Fábia (Flávia Alessandra) flagre o próprio marido jogando em um cassino clandestino. Ao chegar ao local e presenciar a cena, a dondoca fica absolutamente possessa ao descobrir a verdade: Ulisses é viciado em jogos de azar e torrou toda a fortuna deixada por Arthur Brandão (Antonio Fagundes) na roleta.

Pressionado e sem saída diante do flagrante, Ulisses assume o erro, mas consegue piorar ainda mais sua situação. Ele revela para a esposa que vendeu sua parte na joalheria justamente para a arqui-inimiga da família, deixando Fábia fora de si. Em uma tentativa desesperada e ingênua de se redimir e recuperar a confiança da mulher, o apostador comete um erro fatal e transfere todo o dinheiro obtido na transação para a conta conjunta do casal.

Esperta e implacável, Fábia age rápido: assim que o montante cai na conta, ela transfere tudo para seu perfil particular e bloqueia todos os cartões do marido. Expulso de casa de forma humilhante e sem um único centavo no bolso, o herdeiro falido ainda tenta pedir abrigo para a irmã, Pilar (Isabel Teixeira). No entanto, Pilar se recusa terminantemente a acolhê-lo em seu apartamento, selando de vez o destino de Ulisses no fundo do poço.

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