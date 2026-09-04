Estrelas da Casa 2026: onde assistir ao vivo
Programa tem transmissão na TV aberta, online e tv fechada
O Estrelas da Casa 2026 entrou em uma nova fase com a disputa entre cantores de Pop e Pagode. Apresentado por Ana Clara, o reality musical reúne 24 participantes e tem Junior e Belo como mentores, além de Anitta no papel de conselheira. Saiba onde assistir ao vivo, os horários e como acompanhar a competição.
Como assistir ao Estrelas da Casa 2026
Quem quiser acompanhar o Estrelas da Casa pela televisão pode assistir ao reality de segunda a sábado, logo após a novela Quem Ama Cuida, por volta das 22h30. Aos domingos, o programa é exibido depois do Fantástico, por volta das 23h35. Os horários podem sofrer alterações conforme a programação da emissora.
Já no Globoplay, é possível acompanhar os programas exibidos pela Globo e acessar conteúdos relacionados ao reality. A plataforma também reúne materiais extras sobre os participantes e os bastidores da disputa.
Às quartas-feiras, o Estúdio Backstage – Estrelas da Casa reúne artistas convidados para performances e conversas sobre música e carreira. O programa é apresentado por Gloria Groove e Dedé Teicher.
Às segundas-feiras, o TVZ recebe convidados ligados ao reality, sob o comando de Lexa e Gominho.
O Multishow também exibe boletins com os principais acontecimentos envolvendo os participantes ao longo da temporada.
Como funciona a disputa
A segunda temporada do reality apresenta uma mudança importante no formato. Os 24 candidatos foram divididos entre os gêneros Pop e Pagode, cada um sob o comando de um mentor. Junior é responsável pelo grupo de Pop, enquanto Belo orienta os participantes do Pagode. Anitta atua como conselheira e participa de momentos importantes da competição.
Os grupos não permanecem necessariamente com a mesma formação. Ao longo da temporada, os cantores participam de apresentações e dinâmicas que podem alterar as equipes.
Os participantes passam por oficinas, ensaios, workshops e apresentações durante a competição. O objetivo é desenvolver não apenas o desempenho musical, mas também aspectos relacionados à carreira artística.
Entre as atividades estão aulas e encontros voltados para temas como marketing, finanças e presença digital. O produtor KondZilla também participa da temporada, auxiliando os artistas na construção de suas carreiras no ambiente digital.
Outra dinâmica é o Vida de Artista, que leva os participantes para experiências fora do Centro de Treinamento e coloca os cantores em situações relacionadas à rotina profissional de quem trabalha com música.