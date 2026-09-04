Cinema & TV

Estrelas da Casa 2026: onde assistir ao vivo

Programa tem transmissão na TV aberta, online e tv fechada

Escrito por Anny Malagolini
Estrelas da Casa 2026 Estrelas da Casa - Foto: Globo/Beatriz Damy
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O Estrelas da Casa 2026 entrou em uma nova fase com a disputa entre cantores de Pop e Pagode. Apresentado por Ana Clara, o reality musical reúne 24 participantes e tem Junior e Belo como mentores, além de Anitta no papel de conselheira. Saiba onde assistir ao vivo, os horários e como acompanhar a competição.

Como assistir ao Estrelas da Casa 2026

Quem quiser acompanhar o Estrelas da Casa pela televisão pode assistir ao reality de segunda a sábado, logo após a novela Quem Ama Cuida, por volta das 22h30. Aos domingos, o programa é exibido depois do Fantástico, por volta das 23h35. Os horários podem sofrer alterações conforme a programação da emissora.

Já no Globoplay, é possível acompanhar os programas exibidos pela Globo e acessar conteúdos relacionados ao reality. A plataforma também reúne materiais extras sobre os participantes e os bastidores da disputa.

Às quartas-feiras, o Estúdio Backstage – Estrelas da Casa reúne artistas convidados para performances e conversas sobre música e carreira. O programa é apresentado por Gloria Groove e Dedé Teicher.

Às segundas-feiras, o TVZ recebe convidados ligados ao reality, sob o comando de Lexa e Gominho.

O Multishow também exibe boletins com os principais acontecimentos envolvendo os participantes ao longo da temporada.

Como funciona a disputa

A segunda temporada do reality apresenta uma mudança importante no formato. Os 24 candidatos foram divididos entre os gêneros Pop e Pagode, cada um sob o comando de um mentor. Junior é responsável pelo grupo de Pop, enquanto Belo orienta os participantes do Pagode. Anitta atua como conselheira e participa de momentos importantes da competição.

Os grupos não permanecem necessariamente com a mesma formação. Ao longo da temporada, os cantores participam de apresentações e dinâmicas que podem alterar as equipes.

Os participantes passam por oficinas, ensaios, workshops e apresentações durante a competição. O objetivo é desenvolver não apenas o desempenho musical, mas também aspectos relacionados à carreira artística.

Entre as atividades estão aulas e encontros voltados para temas como marketing, finanças e presença digital. O produtor KondZilla também participa da temporada, auxiliando os artistas na construção de suas carreiras no ambiente digital.

Outra dinâmica é o Vida de Artista, que leva os participantes para experiências fora do Centro de Treinamento e coloca os cantores em situações relacionadas à rotina profissional de quem trabalha com música.

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é formado em Comunicação Social, com trajetória no jornalismo online, voltado para a estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, acumula experiência na cobertura de notícias de economia, serviços, finanças e temas de interesse público. Profissional sob o DRT 1272/MS

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