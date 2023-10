Onde está sendo gravada a novela Renascer?

As gravações de "Renascer", próxima novela das nove, já começaram. A nova versão da história originalmente escrita por Benedito Ruy Barbosa usará a mesma locação que apareceu no folhetim há trinta anos, na Bahia. Já as cenas em ambientes internos seguem acontecendo no Rio de Janeiro.

Onde fica a fazenda da novela Renascer?

O remake da novela Renascer está sendo gravada na cidade de Ilhéus, na Bahia, assim como na versão original. O público poderá ver a mesma propriedade onde Antônio Fagundes, Marcos Palmeira, Adriana Esteves e os demais atores do elenco estiveram há trinta anos. A cidade foi escolhida para sediar a produção justamente por ter sido responsável por mais de 60% da produção de cacau na década de 1990. José Inocêncio, protagonista da novela, é um poderoso dono de fazendas na região.

Ilhéus hoje é um destino turístico bastante procurado, mas também desempenhou um importante papel no desenvolvimento econômico da Bahia e do país como um todo. O município é amplamente reconhecido como "A Terra do Cacau" devido às condições climáticas ideais, com chuvas regulares e sol abundante, que fizeram do sul do estado um dos principais produtores de cacau do mundo. Das sementes colhidas das árvores, produz-se o chocolate após passar pelo processo de fermentação, secagem e processamento.

Além do valor econômico, o fruto também moldou a cultura de Ilhéus e é um tema frequente nas obras do escritor Jorge Amado, além da trama de "Renascer". O público poderá conhecer um pouco mais sobre o cultivo de cacau no município por meio da história do folhetim, assim como aconteceu em "Pantanal" (2022), que abordou o domínio da agropecuária no Mato Grosso do Sul.

Vale lembrar que a maioria das cenas são gravadas na cidade cenográfica montada nos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro, onde também são rodadas todas as outras novelas da emissora. Os atores costumam viajar para as locações apenas para gravar cenas que não podem ser rodadas na capital fluminense.

Relacionado: Remake: quando estreia Renascer na TV Globo

Qual a história da novela Renascer?

O remake de "Renascer" está sendo adaptado de Bruno Luperi, neto de Benedito Ruy Barbosa. O folhetim acompanha a história de José Inocêncio, que nesta versão é interpretado pelo ator Marcos Palmeira. Ele se casa com Maria Santa, com quem tem quatro filhos: José Augusto, José Bento, José Venâncio e João Pedro. A mulher morre no parto do caçula, levando o fazendeiro a rejeitar o filho, apesar de ser apenas um recém-nascido.

Na segunda fase do folhetim, quando todos os filhos do fazendeiro já estão adultos, José Inocêncio se torna um contador de histórias, mantendo uma aura mística ao seu redor, apesar da rejeição que faz o caçula passar.

Para piorar a relação entre pai e filho, João Pedro se apaixona por Mariana, que começa a trabalhar na fazenda. No entanto, a moça se encanta por José Inocêncio, e ele por ela, decidindo ficar juntos, causando o sofrimento do caçula.

O casamento entre Inocêncio e Mariana inicia um grande conflito entre os filhos, que acreditam que a moça é uma interesseira. Os herdeiros propõem fazer a divisão das terras do pai para evitar que a nova esposa do fazendeiro fique com tudo, criando um conflito de interesses entre os personagens.

O que eles não sabem é que Mariana se aproximou inicialmente da família para se vingar, pois é neta de Belarmino, inimigo do rico fazendeiro morto na primeira fase da trama.

A atriz que irá interpretar Mariana ainda não foi divulgada na imprensa. Há rumores de que Mel Maia e Larissa Manoela foram cogitadas para ficar com o papel que foi de Adriana Esteves em 1993.

Relacionado: Renascer remake elenco: atores confirmados até agora