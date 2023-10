Onde foi gravada a novela América em 2005?

Folhetim vai voltar às telinhas com reprise no canal Viva.

xNunca reprisada nas telinhas, a novela América foi ao ar em 2005 e impressionou o público com uma história que trazia cenários brasileiros e também internacionais. Além de filmagens fora do país, o folhetim de Gloria Perez ganhou nos estúdios da Globo uma das maiores cidades cenográficas da história da emissora. Veja onde foi gravada a novela América!

Gravações de América passaram por Brasil e América do Norte

Grande parte da novela América foi gravada no Rio de Janeiro, mas ganhou também sets de filmagem em São Paulo, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e algumas cidades dos Estados Unidos.

No Brasil, foi usado o bairro de Botafogo, Zona Sul do Rio de Janeiro, que ganhou cenas do morro Dona Marta e no mirante Mundo Novo, que serviram como cenário da favela em que a personagem de Deborah Secco, Sol, vive na infância. Já na Zona Oeste do estado, Guaratiba foi cenário para a fazenda de Tião (Murilo Benício).

No centro do Rio de Janeiro, a novela América filmou na Gafieira Estudantina. O local servia de cenário para cenas de alguns personagens que frequentavam a Vila Isabel. Além disso, o Rio de Janeiro ganhou grande parte da trama, pois é onde fica localizado os estúdios da TV Globo. Por lá, foi construída uma cidade cenográfica 17 mil metros quadrados.

O tamanho da cidade cenográfica em que era filmada de América foi a maior construída até aquele ano de lançamento da novela. Mais tarde, o folhetim foi superado por O Sétimo Guardião, que ganhou uma cidade de 18 mil metros quadrados.

Ainda no Brasil, o Rio de Janeiro não foi o único estado usado para as gravações. A equipe da novela América passou por São Paulo, visitando locais do interior como Barretos, que ganhou cenas no Parque do Peão, Jaguariúna e São José do Rio Preto, para imagens de rodeios para o núcleo de Tião.

Além disso, a equipe da novela viajou para Minas Gerais, para filmar o cenário de garimpo, que entra na história de Acácio (Chico Diaz), e o Mato Grosso Sul que ganhou cenas da infância de Tião e o primeiro encontro do personagem com Sol.

Como a trama de América mostra os esforços de Sol para conseguir entrar nos Estados Unidos, o país da América do Norte também foi palco de gravação para a trama. A equipe da novela realizou filmagens em cidades que fazia fronteira do Texas com o México, como Terlingua e Lajitas.

Além de pisar também no Parque Nacional Big Bend e na Ghost Town, localizada entre Los Angeles e Las Vegas, conhecida por ser uma cidade fantasma, que se tornou turístico. O folhetim filmou também em Miami, na Flórida, que ganhou cenas em espaços turísticos famosos, como South Point Park, Ocean Drive, Little Haiti e Liberty City.

Qual a história da novela América?

A história da novela América segue os passos de dois personagens, a jovem sonhadora e de origem humilde Sol (Deborah Secco), e o peão de rodeiro Tião (Murilo Benício). Ele também teve uma infância difícil financeiramente e busca na profissão o dinheiro para realizar o sonho do pai de dar uma casa para a família, que morreu em um deslizamento enquanto garimpava em busca de diamantes.

O grande sonho de Sol é ascender socialmente e ela acredita que partindo para os Estados Unidos encontrará melhores chances na vida do que se ficar no Brasil. Tião e Sol se conhecem certo dia e é amor à primeira vista. No entanto, os objetivos distintos dos dois acaba sendo um empecilho no relacionamento da dupla.

A jovem tenta entrar legalmente no país, mas após ter seu visto negado, ela resolve fazer a travessia ilegal da fronteira do México para conseguir entrar nos Estados Unidos. Porém, o que Sol não esperava encontrar era a dura realidade dos imigrantes ilegais, que é muito pior do que ela poderia imaginar.

Quando estreia América no Viva?

A novela América vai estrear no canal Viva a partir do dia 27 de novembro, segunda-feira. A Trama vai assumir a faixa das 22h50 e ganhará reprises às 13h45 de segunda a sábado, além de uma maratona com todos os capítulos da semana das 19h00 até 00h30 nos domingos.

O folhetim vai entrar no lugar de Senhora do Destino (2004), de Aguinaldo Silva, que está no ar desde março. América nunca foi reprisada nas telinhas, sua primeira e única exibição até hoje foi entre março e novembro de 2004, na faixa das 21h da TV Globo. Sucesso entre muitos noveleiros, América teve média geral de 49 pontos na exibição original.

Embora nunca tenha ganhado reexibição, o folhetim está completo no catálogo da Globoplay. A plataforma streaming da TV Globo adicionou todos os 203 capítulos da trama em abril de 2022.

