Quando começa América no Viva em 2023?

A novela "América" (2005) será a próxima reprise do Viva. A trama de Glória Perez foi escolhida como substituta de "Senhora do Destino" (2004), que entra na reta final nas próximas semanas. Essa será a primeira vez que o folhetim voltará ao ar após a exibição original.

América é a substituta de Senhora do Destino no Viva

A reprise de "América" começará em 27 de novembro, segunda-feira, às 22h50, horário de Brasília. Os capítulos são reexibidos às 13h45, de segunda a sábado, e entre 19h e 00h30 aos domingos.

O folhetim conquistou a segunda maior audiência da década de 2000 no horário das nove, perdendo apenas para Senhora do Destino, sua antecessora. América obteve uma média de 49,21 pontos de audiência ao retratar a história de Sol (Deborah Secco), uma jovem que sonha em ter uma vida melhor nos Estados Unidos.

O tema central do folhetim é a idealização da vida perfeita que os brasileiros acreditam que terão na América do Norte. Depois de sofrer muito na infância e até ser despejada de casa, Sol junta dinheiro para fazer a tão sonhada viagem aos Estados Unidos, mas tem o visto negado dezenas de vezes.

Em meio aos contratempos, Sol conhece Tião (Murilo Benício), um homem criado no interior de São Paulo que sonha em se tornar um campeão de rodeios. Os dois se apaixonam à primeira vista e começam a namorar, mas Sol abre mão do relacionamento para tentar atravessar a fronteira entre o México e os Estados Unidos ilegalmente.

Sol é detida pelos policiais pelo menos duas vezes e deportada de volta ao Brasil. A mocinha também sofre nas mãos dos "coiotes" e passa frio, fome e sede no deserto, além de testemunhar pessoas morrendo durante a travessia.

De volta ao Brasil, Sol e Tião se reencontram, reatam o romance e marcam a data do casamento, mas a mocinha desiste de tudo mais uma vez ao receber uma nova proposta para ir para o exterior. Desta vez, a personagem de Deborah Secco consegue chegar até o tão sonhado destino, mas a vida não é tão fácil como ela imaginava.

A trama também tem um toque espírita ao mostrar que Sol e Tião já se conhecem de outras vidas e estão fadados a terem seus destinos entrelaçados.

Quais as próximas estreias do Viva?

América é a única estreia do Viva anunciada por enquanto. As demais novelas ainda não têm previsão de terminar e continuarão na grade do canal nos próximos meses.

A novela mais recente adicionada à grade foi "Cair em Tentação", em agosto, novela mexicana produzida e exibida originalmente pela Televisa. O canal começou a transmitir tramas mexicanas, que também estão disponíveis no Globoplay.

Malhação (2010): de segunda a sexta, às 10h30, 16h15 e 03h45, horário de Brasília.

Cair em Tentação (2017): de segunda a sábado, às 11h30, 20h30 e 03h, horário de Brasília. Aos sábados, os episódios são reprisados a partir das 08h30.

História de Amor (1995): de segunda a sábado, às 12h15, horário de Brasília, com reprise às 2h.

Corpo Dourado (1998): de segunda a sábado, às 13h e 01h15, horário de Brasília. Os capítulos são reprisados aos domingos a partir das 9h.

Senhora do Destino (2004): de segunda a sábado, às 13h45 e 22h50, horário de Brasília. Os capítulos são reprisados aos domingos a partir das 19h.

O Sexo dos Anjos (1990): de segunda a sábado, às 14h40 e 00h30, horário de Brasília. Os capítulos são reprisados nas madrugadas de domingo para segunda a partir das 00h30.

Escrito nas Estrelas (2010): de segunda a sábado, às 15h30 e reprise às 23h45, horário de Brasília. Os capítulos são reexibidos aos domingos a partir das 14h15.

