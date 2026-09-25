Cinema & TV

Sessão da Tarde hoje: 80 para Brady é o filme desta sexta-feira

Filme começa logo após a novela Além do Tempo

Escrito por Anny Malagolini
Sessão da Tarde hoje 80 For Brady é o filme da Sessão da Tarde - Foto: divulgação
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A programação da Sessão da Tarde hoje, sexta-feira (25), traz a comédia esportiva “80 para Brady – Quatro Amigas e Uma Paixão”. O filme será exibido pela TV Globo a partir das 15h35, depois da edição especial da novela Além do Tempo.

Qual é o filme da Sessão da Tarde hoje?

Em 80 para Brady, quatro amigas são apaixonadas pelo New England Patriots e acompanham os jogos do time pela televisão. O grande ídolo do grupo é Tom Brady, quarterback que marcou época na equipe. Lançado em 2023, o longa reúne Jane Fonda, Lily Tomlin, Rita Moreno e Sally Field em uma história que mistura amizade, futebol americano, aventura e comédia.

Quando surge a oportunidade de conseguir ingressos para o Super Bowl, as quatro decidem fazer uma viagem até o maior evento do futebol americano dos Estados Unidos. O objetivo é assistir de perto ao ídolo e acompanhar o Patriots em uma partida decisiva.

A aventura, porém, está longe de ser simples. O grupo precisa enfrentar uma série de situações inesperadas durante a viagem, enquanto tenta realizar o sonho de chegar ao estádio e ver Brady em campo.

Apesar de a história apresentada no filme ser uma ficção, a produção foi inspirada em um grupo real de amigas que acompanhava os jogos do New England Patriots.

A inspiração veio de cinco mulheres que formavam um fã-clube chamado “Over 80 for Brady”. Betty Pensavalle, Elaine St. Martin, Anita Riccio, Pat Marx e Claire Boardman se reuniam para assistir às partidas do time.

Pensavalle e St. Martin começaram a acompanhar os jogos juntas depois da morte de seus maridos. Com o tempo, outras amigas passaram a fazer parte do grupo, transformando os domingos de futebol em um encontro semanal.

As reuniões aconteciam na casa de Pensavalle, com direito a comida, bebidas e muita torcida pelo Patriots.

A Sessão da Tarde desta sexta-feira (25 de setembro) começa às 15h35, na TV Globo, com 80 para Brady – Quatro Amigas e Uma Paixão.

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é formado em Comunicação Social, com trajetória no jornalismo online, voltado para a estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, acumula experiência na cobertura de notícias de economia, serviços, finanças e temas de interesse público. Profissional sob o DRT 1272/MS

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