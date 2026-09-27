Filme conta com a atriz Millie Bobby Brown, a Eleve de Stranger Things.

Temperatura Máxima hoje: Godzilla II – Rei dos Monstros será exibido neste domingo

Temperatura Máxima hoje: Godzilla II – Rei dos Monstros será exibido neste domingo

A programação da Globo deste domingo, 27 de setembro, traz o filme de acção Godzilla II – Rei dos Monstros na sessão Temperatura Máxima. A produção está prevista para começar às 12h30, após o Esporte Espetacular. O elenco conta com a atriz Millie Bobby Brown, a Eleve de Stranger Things.

Qual é a história de Godzilla II – Rei dos Monstros?

Lançado em 2019, o filme Godzilla II – Rei dos Monstros acompanha o retorno de grandes criaturas do universo de Godzilla. Na história, a agência Monarch precisa lidar com o despertar de antigos monstros gigantes, conhecidos como Titãs. Entre as criaturas estão Godzilla, Mothra, Rodan e King Ghidorah, um monstro de três cabeças que se torna o principal adversário do protagonista. O confronto entre os Titãs ameaça cidades e coloca a sobrevivência da humanidade em risco.

A trama acompanha os cientistas Mark Russell (Kyle Chandler) e Emma Russell (Vera Farmiga), que estão envolvidos no desenvolvimento da Orca, uma tecnologia capaz de estabelecer comunicação com os Titãs.

O equipamento desperta o interesse da organização Monarch, que acompanha a existência dessas criaturas. Quando os monstros começam a surgir, Godzilla passa a enfrentar outras espécies gigantes em uma disputa pela supremacia.

Enquanto isso, a família Russell também é envolvida nos acontecimentos. Madison (Millie Bobby Brown), filha do casal, acaba tendo papel importante no desenrolar da história.

O filme apresenta uma série de confrontos entre as criaturas e amplia o universo iniciado pelo longa Godzilla, de 2014.

O elenco conta com:

Kyle Chandler como Mark Russell;

Vera Farmiga como Emma Russell;

Millie Bobby Brown como Madison Russell;

Ken Watanabe como Dr. Ishiro Serizawa;

Bradley Whitford como Dr. Rick Stanton;

Thomas Middleditch como Sam Coleman;

Sally Hawkins como Dra. Vivienne Graham;

Charles Dance como Alan Jonah.

A direção é de Michael Dougherty, responsável também pelo roteiro ao lado de Zach Shields e Max Borenstein.