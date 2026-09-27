Sessão da Tarde da semana: programação de 28 de setembro a 2 de outubro de 2026

Sessão da Tarde da semana: programação de 28 de setembro a 2 de outubro de 2026

A programação da Sessão da Tarde desta semana reúne romances, dramas, aventura, fantasia e um clássico do cinema brasileiro. Entre segunda-feira (28) e sexta-feira (2), a Globo exibe cinco filmes diferentes, com destaque para o romance A Minha Garota Para Sempre, o drama religioso Uma Questão de Fé, a aventura nacional Perfekta: Uma Aventura da Escola de Gênios, o filme de ação A Múmia, estrelado por Tom Cruise, e a comédia romântica brasileira Lisbela e o Prisioneiro.

Segunda-feira, 28 de setembro: A Minha Garota Para Sempre

A semana começa com o romance A Minha Garota Para Sempre, título em português de Forever My Girl, produção de 2018 dirigida por Bethany Ashton Wolf. O filme acompanha Liam Page, interpretado por Alex Roe, um astro da música country que abandonou a noiva, Josie, no altar para seguir uma carreira de sucesso.

Anos depois, Liam retorna à pequena cidade onde cresceu para participar do funeral de um antigo amigo. A volta faz com que ele reencontre Josie, vivida por Jessica Rothe, e precise lidar com as consequências da decisão que tomou no passado.

A história ganha uma nova dimensão quando Liam descobre que deixou para trás mais do que um antigo relacionamento. Josie tem uma filha de sete anos, Billy, personagem de Abby Ryder Fortson, e o cantor percebe que a menina pode ser sua filha. A partir daí, ele precisa conciliar a vida de celebridade com a possibilidade de construir uma relação com a criança e enfrentar a mágoa deixada em Josie.

O longa tem 1h48 de duração e combina elementos de romance, drama e música. A produção é baseada no livro homônimo de Heidi McLaughlin. Informações da Apple TV sobre o filme confirmam a premissa envolvendo o retorno de Liam à cidade natal e o reencontro com Josie e a filha que ele não sabia que tinha.

Terça-feira, 29 de setembro: Uma Questão de Fé

Na terça-feira, a Sessão da Tarde exibe Uma Questão de Fé, ou A Question of Faith, drama norte-americano lançado em 2017 e dirigido por Kevan Otto.

O filme acompanha três famílias que vivem situações diferentes, mas acabam tendo suas histórias conectadas depois que acontecimentos trágicos mudam suas vidas. Diante da perda, da dor e das dúvidas, os personagens passam a questionar a própria fé e precisam encontrar uma maneira de seguir adiante.

A produção tem uma abordagem centrada em religião, família, esperança e redenção. Segundo a sinopse divulgada pela Universal Pictures At Home, as três famílias chegam a um momento de crise e suas trajetórias começam a se cruzar gradualmente, criando uma conexão entre os personagens.

O elenco inclui Richard T. Jones, Kim Fields, C. Thomas Howell, T.C. Stallings, Jaci Velasquez, Renée O’Connor e Gregory Alan Williams. O filme tem duração de aproximadamente 1h44 e pertence aos gêneros drama, família e produção baseada em temas religiosos.

Quarta-feira, 30 de setembro: Perfekta: Uma Aventura da Escola de Gênios

Na quarta-feira, a programação traz Perfekta: Uma Aventura da Escola de Gênios, aventura brasileira lançada em 2024 e dirigida por João Daniel Tikhomiroff. O longa é inspirado na série infantil Escola de Gênios e mistura ficção científica, tecnologia e aventura.

Na trama, Isa, Tom e Linus são jovens gênios que precisam encontrar uma maneira de recuperar a memória de Einstein, um antigo robô da escola. Para cumprir a missão, eles procuram o cientista Édison, interpretado por Rômulo Estrela, que vive isolado no Laboratório Perfekta.

O local é ocupado por androides inspirados em grandes nomes da história e da ciência, entre eles Isaac Newton, Nikola Tesla e Sophie Germain. O problema começa depois de um incidente durante uma atualização de Einstein. O robô sofre uma alteração e passa a agir de maneira perigosa, assumindo o controle dos androides existentes no laboratório.

Os três jovens precisam então usar seus conhecimentos para enfrentar as máquinas e tentar recuperar a confiança de Einstein. A produção tem cerca de 1h32 de duração e é voltada principalmente ao público infantil e familiar. A sinopse oficial da Globo Filmes confirma a presença de Rômulo Estrela, Sophia Rosa, Enzo Ignácio e Murilo Gricolo no elenco.

Quinta-feira, 1º de outubro: A Múmia

Na quinta-feira, é a vez de A Múmia, filme de ação e aventura de 2017 estrelado por Tom Cruise. O longa apresenta uma nova versão da história da antiga princesa Ahmanet, interpretada por Sofia Boutella.

A personagem foi enterrada há milhares de anos depois de ter seu destino interrompido de maneira brutal. Quando seu túmulo é descoberto nos dias atuais, Ahmanet desperta e traz consigo uma força sobrenatural alimentada por séculos de ressentimento.

Tom Cruise interpreta Nick Morton, um integrante do exército que se envolve na descoberta da tumba. A partir do despertar da princesa, ele passa a enfrentar acontecimentos que ultrapassam os limites do que conhece sobre o mundo.

A ameaça não fica restrita ao local onde a múmia foi encontrada. A história passa pelos desertos do Oriente Médio e chega a ambientes modernos, incluindo Londres, enquanto Nick e outros personagens tentam impedir que Ahmanet coloque seus planos em prática.

A produção foi dirigida por Alex Kurtzman e também conta com Annabelle Wallis, Jake Johnson, Courtney B. Vance e Russell Crowe. De acordo com a Universal Pictures, o filme combina ação, aventura, suspense e fantasia e tem duração de 1h51.

Sexta-feira, 2 de outubro: Lisbela e o Prisioneiro

Para encerrar a semana, a Sessão da Tarde exibe Lisbela e o Prisioneiro, uma das comédias românticas mais conhecidas do cinema brasileiro. Dirigido por Guel Arraes, o filme chegou aos cinemas em 2003 e é inspirado na obra homônima de Osman Lins.

A história acompanha Lisbela, personagem de Débora Falabella, uma jovem apaixonada por cinema e por histórias de heróis. Ela está noiva e se prepara para se casar quando conhece Leléu, interpretado por Selton Mello, um artista ambulante, aventureiro e conquistador que chega à cidade fugindo de problemas.

O encontro entre os dois transforma a rotina de Lisbela. Apesar de estar comprometida, ela se apaixona pelo recém-chegado, enquanto Leléu também se envolve emocionalmente com a jovem.

O romance, porém, está longe de ser simples. Além das diferenças entre os dois, Leléu é perseguido por Frederico Evandro, vivido por Marco Nanini, um homem perigoso que tem motivos pessoais para querer encontrá-lo. A situação cria uma sucessão de confusões, perseguições e momentos de humor.

Ambientado no interior de Pernambuco, o longa mistura romance e comédia com elementos da cultura popular nordestina. A produção também conta com Virgínia Cavendish, Bruno Garcia, André Mattos e Marco Nanini no elenco. A Globo Filmes descreve a obra como uma história de amor marcada pelas pressões familiares e sociais, enquanto a USP destaca a combinação entre romance, humor e o cenário nordestino.

Com a programação desta semana, a Sessão da Tarde passa por diferentes gêneros entre os dias 28 de setembro e 2 de outubro. A seleção reúne um romance musical norte-americano, um drama religioso, uma aventura brasileira voltada ao público jovem, uma produção de ação com Tom Cruise e um clássico da comédia romântica nacional.

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