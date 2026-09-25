No resumo de Quem Ama Cuida hoje (25): Adriana surpreende ao virar sócia da joalheria

No resumo de Quem Ama Cuida hoje (25): Adriana surpreende ao virar sócia da joalheria

Confira o resumo dos capítulos de Quem Ama Cuida desta sexta-feira (25) e sábado (26). A novela das nove da Globo, escrita por Walcyr Carrasco e Claudia Souto, vai ao ar de segunda a sábado, a partir das 21h20. Veja o que acontece nos próximos capítulos e as principais reviravoltas da trama.

Resumo de Quem Ama Cuida hoje

Na sexta-feira (25), Adriana terá de encarar Pilar após ser acusada de ser uma assassina. Enquanto as duas entram em confronto, outros acontecimentos movimentam a trama. César e Bia ficarão emocionados quando Otoniel pronunciar o nome pelo qual o pai do médico costumava chamá-lo.

A situação de Andréa também ficará complicada. Rafael pedirá a jovem em casamento, mas Pilar não permitirá que o momento seja apenas de felicidade e fará uma ameaça. Rosa ficará abatida ao perceber o que está acontecendo com Andréa.

Enquanto isso, Fábia procurará Ademir para pedir que ele a represente como advogado em seu divórcio. Carolina começará a desconfiar das verdadeiras intenções de Felipe em relação a Mau Mau, enquanto Pilar confessará a Ingrid que está com medo de perder a herança.

A presença de Tom na casa de Pilar também incomodará Rosa. Cléber, por sua vez, tentará convencer Elenice a denunciar o rapaz. Em meio a tantos conflitos, Pedro aprovará o novo visual de Adriana.

Adriana ganha espaço na joalheria

No sábado (26), a situação ficará ainda mais tensa. Tom deixará claro que está ao lado de Pilar, que continuará enxergando Adriana como uma ameaça.

Mau Mau, por outro lado, estará cada vez mais perto de revelar um segredo. Ele contará a Adriana que está criando coragem para dizer a Felipe que é irmão dela. A possível revelação poderá mexer com a relação entre os personagens.

Edvaldo também começará a levantar uma suspeita sobre o passado. Ele acreditará que Diná pode ter tido um caso com Arthur e passará a considerar essa possibilidade em meio aos acontecimentos que cercam a família.

Pilar, determinada a descobrir mais sobre Andréa, pedirá a Iuri que investigue a família da jovem. A intenção é encontrar informações que possam ajudá-la a lidar com a nova ameaça.

Mas será durante o evento em homenagem a Arthur que Adriana dará o golpe que mais incomodará Pilar. Nancy apresentará publicamente Adriana Brandão como a nova sócia da joalheria. A notícia surpreenderá os convidados e mudará a posição de Adriana dentro da empresa.

A novidade deixará Pilar ainda mais preocupada. Tiago não aceitará se unir à tia e ainda cogitará vender sua parte da sociedade para Adriana. A possibilidade fará Pilar perceber que pode perder espaço justamente para a mulher que pretende combater.

Tiago comentará com Silvana que ficou surpreso ao descobrir que Nancy conhece Adriana. Enquanto isso, Adriana mostrará que não pretende apenas ocupar um lugar na sociedade: ela comunicará a Ingrid que contratou um auditor para investigar as contas da joalheria.

A auditoria poderá colocar em risco os interesses de Pilar e aumentar ainda mais o conflito entre as duas.

Diante da nova situação, Pilar decidirá partir para o contra-ataque. Ela convocará Tom para uma missão contra Adriana, deixando claro que a disputa pela joalheria está apenas começando.

Enquanto Adriana conquista espaço dentro da empresa, Pilar tenta proteger a própria herança e encontrar uma maneira de impedir que a rival avance. Ao mesmo tempo, o segredo envolvendo Mau Mau e Felipe se aproxima de uma possível revelação.