Ator que fez Hagrid em Harry Potter, Robbie Coltrane morre aos 72 anos

Robbie Coltrane, o ator escocês conhecido por dar vida a Hagrid na franquia de filmes “Harry Potter”, morreu nesta sexta-feira, 14. Ele tinha 72 anos.

A estrela de Harry Potter morreu no hospital perto de sua casa em Larbert, na Escócia. O ator premiado estava com problemas de saúde nos últimos dois anos.

Em um comunicado, sua agente Belinda Wright descreveu Coltrane como um “talento único”.

“Ele provavelmente será mais lembrado nas próximas décadas como Hagrid nos filmes de Harry Potter, um papel que trouxe alegria para crianças e adultos de todo o mundo”, disse ela.

Esta notícia de última hora está sendo atualizada e mais detalhes serão publicados em breve. Por favor, atualize a página para a versão completa.

Quem é o Ator que fez Hagrid em Harry Potter

A estrela Robbie Coltrane é, talvez, mais conhecido por seu papel em todos os oito filmes de “Harry Potter” como Rubeus Hagrid. Ele também estrelou como Valentin Dmitrovich Zukovsky nos filmes de James Bond “GoldenEye” e “The World Is Not Enough”.

Sua filmografia também inclui “Nuns on the Run”, “Ocean’s Twelve” e “Mona Lisa”.

Coltrane nasceu Anthony Robert McMillan em 30 de março de 1950, em Glasgow, Escócia, como filho de um médico e professor. Depois de se formar na Glasgow Art School, continuou seus estudos em arte na Moray House College of Education, em Edimburgo.

O papel de destaque de Coltrane foi interpretar o Dr. Edward “Fitz” Fitzgerald, um psicólogo criminal anti-social com um dom para resolver crimes, na série Cracker de Jimmy McGovern , que teve mais de 25 episódios entre 1993 e 2006.

Essa performance vencedora do BAFTA levou Coltrane a papéis em dois filmes de James Bond, ao interpretar Valentin Zukovsky em GoldenEye e The World Is Not Enough. Outros grandes papéis coadjuvantes de Coltrane vieram quando ele interpretou Rubeus Hagrid, o Gigante, nos filmes de Harry Potter, começando com Harry Potter e a Pedra Filosofal em 2001.

Em 2019, entre suas performances mais recentes, Coltrane reprisou seu papel como Hagrid no curta-metragem de fantasia Hagrid’s Magical Creatures Motorbike Adventure.

