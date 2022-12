Travessia: Pai de Rudá surge em Travessia para cometer série de crimes

Mais um vilão vai chegar na novela Travessia. Será Max (ator não divulgado), pai de Rudá (Guilherme Cabral), que aparecerá na trama para cometer crimes envolvendo pedofilia e assassinato. O criminoso vai se tornar um problema para Helô (Giovanna Antonelli) e para a delegacia de crimes virtuais.

Quem é o pai de Rudá em Travessia?

Max é o pai de Rudá em Travessia, citado poucas vezes na história. O ator que interpretará o ex-marido de Guida (Alessandra Negrini) ainda não foi divulgado pela emissora.

Desde o início da trama, Rudá sempre esteve com a família da mãe, principalmente com a tia Leonor (Vanessa Giácomo), mas nada foi falado sobre o seu pai. O que se sabe até agora é que o genitor do menino é um dos ex-maridos de Guida, que já se casou muitas vezes.

De acordo com informações do Observatório da TV, Max vai aparecer em breve na trama como um dos vilões. O homem cometerá um crime virtual contra Karina (Danielle Olímpia), a filha adolescente de Marineide (Flávia Reis). O pai de Rudá vai começar a conversar com a jovem através de uma rede social, se passando por alguém muito mais jovem.

Seduzida pelo homem, Danielle enviará vídeos e fotos íntimas para ele, que começará a dar ordens para ela. Ao perceber que a menina hesita ao cumprir o que ele lhe pediu, Max começa a ameaçá-la com as imagens, dizendo que irá espalhar para todos os conhecidos dela.

E ele, de fato, postará um dos vídeos de Danielle na internet. As imagens da menor de idade vão rapidamente viralizar nas redes sociais, chegando até a mãe dela, Marineide.

O crime começará a ser investigado por Helô e Yone (Yohama Eshima), mas a assistente será mais uma das vítimas do pilantra. Quando a assistente da advogada descobrir no que o homem está envolvido, ela será assassinada por ela.

Guida descobrirá através de Helô que o pai de Rudá não está morto como ela imaginava e que retornou para infernizar a vida dos personagens.

Vale lembrar que a novela Travessia é uma obra aberta e os eventos podem ser alterados, já que Glória Perez está fazendo alterações na história.

E as fake news produzidas por Rudá?

Rudá também cometeu crimes virtuais no começo da novela. O adolescente foi o responsável pelo deep fake que arruinou a vida de Brisa (Lucy Alves) - o jovem inseriu o rosto da protagonista em uma reportagem sobre uma sequestradora de crianças.

O filho de Guidá também produziu um deep fake com Moretti (Rodrigo Lombardi), espalhando pela web um boato de que o empresário odiava cachorros. A fake news fez com que o vilão precisasse gravar um vídeo para se redimir e limpar a imagem.

Até agora, não houve nenhuma investigação sobre os deep fakes espalhados pelo menino. O assunto parece ter caído no esquecimento na trama, o que chama a atenção dos internautas. O único que descobriu que Rudá é quem está por trás da fake news de Moretti foi Oto (Rômulo Estrela), mas a história parou por aí.

Ainda não se sabe se o assunto da fake news de Brisa voltará a ser falado na novela ou se Rudá ficará impune pelo crime virtual.

Além das fake news, o tema da assexualidade também será explorado na história de Rudá. O garoto, que não sente atração sexual, ainda não entendeu a sua sexualidade. Quem vai ajudá-lo será Caíque (Thiago Fragoso), namorado de sua tia Leonor, que também é 'ace'. Por enquanto, apenas é mostrado o menino com raiva quando Moretti tenta empurrá-lo para garotas.