Quem é o parente de Brisa na novela Travessia? Mocinha terá nova pista

Brisa terá mais uma conversa com vidente que previu que ela tem parente de sangue por perto.

A busca de Brisa por pistas que possam indicar quem é seu misterioso parente de sangue na novela de Gloria Perez continua. A personagem de Lucy Alves já recebeu alguns avisos, mas não conseguiu as respostas que queria até agora. Nos próximos capítulos da trama, Brisa na novela Travessia terá um novo encontro com uma vidente, o que pode lhe esclarecer dúvidas.

Brisa vai se encontrar novamente com vidente

No capítulo do dia 9 de janeiro, segunda-feira, Brisa terá um novo encontro com a vidente que revelou para ela que um parente de sangue da mocinha está por perto. Pelo que aponta o resumo da TV Globo, a sensitiva fará um aviso e deve dar uma nova pista sobre a família da personagem.

O novo encontro de Brisa com a vidente leva o público a acreditar que possa ser finalmente revelado se a pessoa misteriosa é um homem ou mulher, pois a mocinha já mencionou para Creusa o desejo de descobrir o sexo do parente, para facilitar suas buscas.

Inclusive, a última conversa entre Brisa e a vidente foi sobre o assunto, mas a sensitiva disse que não sabia a resposta naquele momento. Se a vidente revelar que o familiar perdido é um homem, as teorias da web de que Guerra é o pai da maranhense podem ser reforçadas.

Para quem não sabe, a personagem de Lucy Alves é órfã e foi criada por Creuza, que a adotou como afilhada. As teorias mais incisivas do público apontam que este parente pode ser Guerra (Humberto Martins), que é apontado nas especulações como pai da jovem, no entanto, também existe a chance de o parente não ser um dos pais de Brisa, mas quem sabe um irmão ou irmã. A possibilidade foi levantada por Creusa depois da conversa de Brisa na novela Travessia com a vidente pela primeira vez.

De Mandacaru, cidade do interior do Maranhão em que Brisa morava, as únicas pessoas que permanecem na vida da personagem de Alves por enquanto são Tininha (Camila Rocha), Ari (Chay Suede), Creusa, Tonho (Vicente Alvite) e Nubia (Drica Moraes). Não se sabe até agora se um deles será peça chave na descoberta.

O que mais vai acontecer na novela travessia?

O encontro de Brisa com a vidente promete ser um dos pontos altos dos próximos capítulos da novela Travessia, mas de acordo com o resumo enviado pela emissora, outras emoções estão reservadas para as próximas semanas.

O folhetim também vai mostrar Sara e Dante ficarão empenhados em descobrir o paradeiro da criança que Debora deu a luz antes de morrer. Após Sara custar a acreditar na morte da amiga, ela tentará descobrir mais sobre a criança. Por conta da aproximação de Sara com a verdade, Cidália aconselhará Guerra a contar a verdade para Chiara.

Além disso, a rivalidade entre Moretti e Guida continuará nos próximos episódios. A personagem de Alessandra Negrini voltará a morar com o ex, mas o avisará que ele terá que desocupar sua casa, já que o imóvel pertence a ela. O empresário vai ameaçar a mulher e tentará convence-la a fazer um acordo de separação com ele.

Após o término, Brisa e Oto vão retomar o romance. Tudo irá começar quando a maranhense bater na porta do hacker pedindo por seu anel de noivado de volta. Os dois vão acabar se beijando e depois Oto vai finalmente contar para Brisa sobre o hackeamento na licitação dos casarões e o motivo da perseguição de Moretti.

