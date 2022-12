Por que Oto não pode ficar com Brisa em Travessia?

Desde de que Oto (Rômulo Estrela) e Brisa (Lucy Alves) se apaixonaram, o hacker teme que algo possa acontecer a sua amada por ela estar ligada a ele. Isso porque o rapaz prestou um serviço ilegal para Moretti (Rodrigo Lombardi), que pode colocar ambos na cadeia caso a polícia descubra que ele esteve no Maranhão quando o crime aconteceu. Mas afinal, o que Brisa tem a ver com isso?

Oto esconde segredo em Travessia

Para entender porque Oto e Brisa não podem ficar juntos em Travessia é preciso voltar para os primeiros episódios da novela de Glória Perez. O rapaz foi contratado por Moretti para invadir o sistema de licitações dos casarões históricos do Maranhão para que o empresário pudesse descobrir o valor oferecido por Guerra (Humberto Martins) e cobrir a oferta, destruindo os planos do ricaço de construir um shopping em São Luís.

Para realizar esse trabalho, Oto tinha que estar em São Luís, mas ao mesmo tempo não poderia deixar nenhum rastro sobre sua passagem na cidade. Qualquer vestígio de que o hacker esteve na capital maranhense quando a invasão ocorreu poderia ligá-lo ao crime, que já foi descoberto pela polícia.

Moretti teme que a justiça descubra que ele é o mandante do crime, o que pode sujar sua reputação. E mais: os dois poderiam acabar na cadeia.

É por isso que Brisa é um empecilho na vida de Moretti. A dançarina é a prova de que Oto esteve no Maranhão na data do crime e já até contou para outras pessoas sobre a passagem do hacker pela capital maranhense, incluindo Helô (Giovanna Antonelli).

Em um primeiro momento, Oto tenta esconder de Moretti que está namorando a mãe de Tonho (Vicente Alvite) para preservar a vida de sua amada. No entanto, o marido de Guida (Alessandra Negrini) descobre que os dois estão juntos e até tentar matar o ex-funcionário.

Por enquanto, Brisa não sabe que o namorado é hacker e que realizou um trabalho ilegal. Caso o rapaz fosse preso, isso poderia prejudicá-la no processo da guarda de Tonho, pois a polícia poderia ligá-la ao crime já que ambos passaram pela cadeia na mesma época.

Oto será preso em Travessia?

Em cenas que vão ao ar a partir desta sexta-feira, 9, Oto receberá uma convocação de Helô para comparecer a delegacia. O hacker logo pensará que a polícia descobriu tudo e que ele será preso por ter invadido o site da fundação. Desesperado, ele vai procurar Brisa para lhe contar a verdade.

"Tenho mais nada pra escutar nem pra dizer pra ti... nada!", dirá a maranhense. "Mas eu tenho, e por isso é que estou aqui!", responderá o rapaz. "Querendo me ver escondido? Sou besta não, Oto... nem sou mulher de escondido!", reagirá ela.

Brisa, eu vou ser preso!", confessará ele. "Que?", indagará a moça. "Estou indo agora pra delegacia e sei que vou ser preso! Quis ver você antes... falar com você antes...", dirá, emocionado, Oto.

No entanto, o hacker não será preso, ao menos por enquanto. Ele foi chamado na delegacia por Helô, que sabe das ameaças que Oto vem sofrendo de Moretti e propõe que ele preste queixa contra o empresário.

"Vamos ao que interessa. Oto, eu estou sabendo das ameaças do Moretti. Sei que essa também é uma preocupação do escritório do Stenio (Alexandre Nero) porque veio de lá essa recomendação de você se afastar da Brisa, pelo menos por enquanto", dirá ela.

O hacker diz que não deixará Moretti fazer qualquer mal a Brisa, mas Helô interrompe dizendo que se ele quiser preservar a namorada de fato, é melhor fazer um boletim de ocorrência.