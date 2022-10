Quem é o pai de Rudá, filho de Guida na novela Travessia

Rudá (Guilherme Cabral) é filho de Guida (Alessandra Negrini), personagem que conta com uma longa lista de ex-maridos. Agora com um novo romance, Moretti (Rodrio Lombardi), a questão que fica na cabeça do público é quem é o pai de Rudá e se ele aparecerá na trama de Travessia em algum momento.

Pai de Rudá vai apareceu?

O pai de Rudá em Travessia é o penúltimo marido de Guida. A revelação é feita por Leonor (Vanessa Giácomo) no primeiro capítulo da novela, em conversa com Stenio (Alexandre Nero). A personagem apresentou o menino ao esbarrar no advogado nas ruas de Portugal, pouco antes do casamento de Guida com Moretti (Rodrigo Lombardi).

Leonor não citou o nome do ex-marido, mas brincou que os casamentos da irmã foram muitos até então. Por enquanto, não foi revelado oficialmente pela Globo e nem em spoilers da autora Gloria Perez ou elenco se quem é o pai de Rudá aparecerá na trama em algum momento e ganhará cenas.

Por enquanto, ele foi apenas citado como pai do menino e não por nome. Até o momento, a trama sobre a origem do rapaz não tem sido relevante no núcleo do personagem de Guilherme Cabral na novela.

Atualmente, a história do rapaz tem alguns elementos abordados, como: ele não está contente com o novo relacionamento da mãe e deseja morar com a tia. O rapaz já viveu com Leonor no Canadá durante algum tempo, porque queria aprender inglês e agora deseja ficar com a tia no Brasil.

Além disso, sua sexualidade é um assunto constantemente abordado em casa, o que não o deixa nada confortável. Entre suas ações também está algo imperdoável, o rapaz é responsável pela fake news que destruiu a vida de Brisa.

Rudá vai ter embate com Moretti e soltará fake news sobre empresário

Enquanto a trama do personagem de Guilherme Cabral não aborda mais detalhes sobre quem é o pai de Rudá em Travessia, a história do menino vai avançar em seus problemas com o padrasto, Moretti. Autor da fake news sobre Brisa, Rudá vai fazer também um vídeo falso sobre Moretti. Seu objetivo será prejudicar o empresário.

As informações vão cair como uma bomba no colo de Moretti, que vai ser "cancelado" na internet e alvo de muitos comentários raivosos. Guida vai descobrir tudo e Stenio e Oto tentarão fazer com que o vídeo suma e o garoto não seja prejudicado.

Ainda sim, o jovem vai receber uma bronca da mãe. O garoto será obrigado a ajudar Moretti a gravar um vídeo para se redimir na internet e tentar minimizar as consequências do vídeo falso de Rudá.

Porém, a relação entre os dois não vai se ajeitar da noite para o dia. Pouco depois, Rudá terá um embate com o padrasto e vai acusar o empresário de estar paquerando Leonor para que Guida fique contra a irmã e duas vivam em pé de guerra.

