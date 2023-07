Últimas semanas: Theo vai ser preso em Vai na Fé?

Em reta final, a novela Vai na Fé trará o resultado do julgamento de Theo (Emilio Dantas) nos próximos capítulos do folhetim das 7 e as cenas que vão marcar esta semana prometem deixar o público de cabelo em pé. Após depoimentos, apresentações de provas, testemunhas e mais detalhes do julgamento, o juiz finalmente dará seu veredito do caso de estupro contra o vilão.

Theo será preso em Vai na Fé ou não?

Os resumos de Vai na Fé adiantam que o resultado do julgamento de Theo pelo estupro de Janaina (Tulanih) ganhará seu resultado nos capítulos desta quarta e quinta-feira, 12 e 13 de julho. O site oficial da emissora guarda a sete chaves qual será o resultado do caso, mas já sabemos se Theo será condenado e preso ou não. Para a revolta de muita gente, a má notícia é que o vilão será inocentado, segundo revelou a jornalista Patrícia Kogut em sua coluna do O Globo, em junho.

O juiz Fenerich (Paulo Reis) informará sua decisão de absolver o réu e afirmará que a falta de provas materiais e os testemunhos ouvidos não sanaram todas as dúvidas razoáveis levantadas pela defesa de Theo. O personagem de Emilio Dantas comemorará a vitória, enquanto Jenifer (Bella Campos) se revoltará e enfrentará o pai.

Com o julgamento resolvido e fora da cadeia, Theo voltará a fazer o que tanto gosta, atormentar a vida de Sol (Sheron Mennezes). Os resumos de Vai na Fé mostram que o criminoso ganhará uma aliada contra a dançarina, Erika (Letícia Salles), a quem seduzirá nos próximos capítulos. Unidos, a dupla fará de tudo para prejudicar a vida da protagonista.

Após absolvição, Theo será alvo de plano de Kate e Rafa

Um homem livre após o resultado do julgamento, Theo vai passar por poucas e boas nos próximos capítulos da novela Vai na Fé, devido a um plano mirabolante que Kate (Clara Moneke) e Rafa (Caio Manhente) vão armar para tirar dinheiro do empresário. Ao observarem Clara (Regiane Alves) com dificuldades financeiras, eles decidiram armar um falso sequestro.

Os resumos mostram que a armação do casal começa a agir nesta sexta-feira, 15 de julho, e se estenderá pelos capítulos da semana que vem. Theo receberá uma ligação de Rafael e ficará preocupado com o estado do filho, que usará seus dotes de ator para fingir que está em perigo.

Em seguida, Kate e Rafa bombardearão o vilão com mensagens ameaçadoras. Eles acertarão o resgate, mas a situação vai desandar porque Theo envolverá a polícia. A dupla estará escondida em um terreno baldio em que Hugo (MC Cabelinho) costumava dormir e enviará o endereço para Theo comparecer com o dinheiro em mãos.

Hugo irá até o terreno e ficará preocupado com o plano de Rafa e Kate, que pode dar muito errado. Ao mesmo tempo, Theo chegará com o dinheiro do resgate e também a polícia, que cercará o local. Rafa tentará afastar os policiais para salvar Kate e Hugo, mas falhará. Um policial atirará e Hugo será atingido.

Em seguida na confusão, o personagem de Cabelinho vai parar no hospital, enquanto Kate é presa. Theo dará seu depoimento para a polícia e tentará garantir que a moça ficará na cadeia, porém, ela receberá a ajuda de Ben (Samuel de Assis). O advogado fará a defesa da jovem durante a audiência de custódia e por sorte a mocinha conseguirá ir para casa.

