Terra e Paixão: Agatha está viva ou não?

Agatha fez poucas aparições em carne e osso em Terra e Paixão, mas a novela de Walcyr Carrasco ganhou uma reviravolta e a mãe de Caio pode estar viva. Nos próximos capítulos, a história ganhará novos desdobramentos que apontarão para um provável retorno da personagem.

Trama de Terra e Paixão indica que Agatha está viva

Para os próximos capítulos de Terra e Paixão, os resumos adiantam que o delegado Marino (Leandro Lima) vai procurar por Caio (Cauã Reymond) para revelar suas suspeitas. Depois de investigar o passado da primeira esposa de Antônio La Selva (Tony Ramos) e tentar descobrir seu paradeiro após ver que o corpo da mulher não está no caixão, o policial dirá ao herdeiro que acredita que Agatha está viva.

O rapaz ficará atordoado com a possibilidade - afinal, ele sempre foi odiado pelo pai por ser acusado de matar a mãe no parto - mas receberá as informações adquiridas nas investigações de Marino, que descobriu que ela poderia estar envolvida com um médico galanteador do hospital em que Caio nasceu e que também desapareceu sem deixar pistas.

As suspeitas de Marino e Caio serão confirmadas pelo advogado Rodrigo (Maicon Rodrigues), que contará para o primogênito de Antônio que não existe nenhuma prova física de que Agatha morreu, o que de fato pode significar que ela está viva e se escondeu em algum lugar depois de planejar seu desaparecimento.

Além disso, o advogado fará mais uma grande revelação a Caio. De acordo com a coluna de Debora Lima, do Notícias da TV, Rodrigo contará para o herdeiro que o CPF de Agatha ainda está ativo e que há compras recentes no nome da suposta falecida.

Caio tentará tirar o assunto a limpo e deve fazer de tudo para conseguir descobrir a verdade. Com a grande reviravolta da morte de Daniel e segredos de Irene marcando os capítulos recentes de Terra e Paixão, o autor Walcyr Carrasco deve segurar o mistério sobre Agatha mais um pouco para manter o público interessado.

Caio é filho de Antônio?

O provável romance escondido que Agatha viveu com um médico do hospital em que Caio nasceu levanta grandes questões. Se de fato os dois se envolveram, desde quando estavam juntos? Antes ou depois da moça engravidar? Seria Caio de fato filho de Antônio La Selva ou um bastardo? Ainda não há indícios na trama de que o herdeiro perderá o posto de primogênito do fazendeiro, mas a possibilidade existe, já que a empregada Angelina (Inez Viana) revelou a Mariano que Agatha nunca foi fiel durante o casamento.

O que se sabe até agora sobre o passado de Agatha, é que ela teve um outro filho em segredo, mais velho do que Caio. A jornalista Carla Bittencourt no Notícias da TV, apurou em maio, que Agatha teve um romance com Gentil (Flavio Bauraqui) na solteirice e acabou engravidando. Com medo das reações na cidade por não ser uma mulher casada, ela contou com a ajuda de Cândida (Paula Frascari/Susana Vieira) para esconder a gravidez e depois que deu a luz a Jonatas (Paulo Lessa) entregou o garoto para o pai.

A revelação de que Caio e Jonatas são meios-irmãos não irá ao ar em breve na novela Terra e Paixão, pois está reservada para a reta final da trama, quando Gentil decidirá contar toda a verdade sobre seu envolvimento com Agatha para Antônio.

