Para evitar golpe, casamento de Luigi e Petra terá contrato

Luigi e Petra ficaram noivos na novela Terra e Paixão. A agrônoma nem desconfia, mas Antônio (Tony Ramos) apressou o casamento do golpista e da jovem diante do acordo que fez com o italiano. A miss tarja preta, no entanto, ainda deve sofrer nas mãos do rapaz, que terá casos com outras mulheres.

Luigi e Petra vão se casar em Terra e Paixão?

Os preparativos para o casamento de Luigi e Petra começam nos próximos capítulos de Terra e Paixão. Em cenas que vão ao ar a partir do dia 16 de junho, sexta-feira, o fazendeiro fará com que o italiano assine um pré-contrato de casamento com a agrônoma. Visando proteger seu patrimônio, o empresário fará com que os dois se casem com separação de bens, além de evitar que a união seja anulada, como aconteceu no primeiro casamento da herdeira.

Quem não vai gostar da notícia será Berenice (Thati Lopes). De olho no italiano, a dona do bar pedirá para Kelvin (Diego Martins) acabar com o casamento dos pombinhos.

Irene (Glória Pires) vai contratar Zezinho (Marcio Tadeu) para fazer o bufê do casamento de Petra, mas Berenice vai ordenar que o rapaz se infiltre no casamento dos dois.

O casamento também fará com que Petra mude de ideia em relação a sucessão de seu pai. A herdeira agora vai querer entrar na disputa junto com Caio (Cauã Reymond) e Daniel (Johnny Massaro), e Irene dirá para a filha que pedirá para o marido colocar uma cláusula no contrato de sucessão garantindo seus direitos.

Ainda não há datas para o possível casamento de Luigi e Petra ir ao ar, mas alguns spoilers que circulam na internet apontam que a agrônoma vai passar por mais um desastre em sua vida afetiva.

Luigi vai roubar dinheiro de Petra?

Luigi continuará mantendo um caso com Gladys (Leona Cavalli) escondido de Petra. O italiano também está usando a diretora da escola para extorquir joias e dinheiro, fazendo com que ela acredite que o rapaz está apaixonado por ela.

O italiano também está interessado em fazer com que Petra se cure do vício em remédios tarja preta não apenas para ver a jovem bem, mas que Antônio confie nela para ser sua sucessora. Apesar dos esforços do golpista, a agrônoma continua se dopando com os remédios receitados pela Dra. Laurita (Bruna Aiiso).

Mais adiante no folhetim, Petra vai sofrer uma punhalada nas costas de sua própria mãe e do noivo. Isso porque de acordo com a colunista Carla Bittencourt, do Notícias das TV, Irene engatará um caso com o italiano após a morte de Daniel.

Irene, Petra e Luigi serão expulsos de casa por Antônio. A madame vai se unir ao golpista para roubar a fortuna do fazendeiro, mas levará um golpe do italiano. O personagem de Rainer Cadete vai passar a a mãe da agrônoma para trás e ficará com todo o seu dinheiro. Com as mãos na grana, ele fugirá do Brasil e deixará a socialite sem nada.

O que acontece com Petra?

Petra pode se tornar a nova vilã de Terra e Paixão mais adiante no folhetim. De olho na sucessão, a jovem fará o que for preciso para atingir Caio e colocará fogo na plantação de Aline (Barbara Reis).

O desastre na vida amorosa também mexerá com a cabeça da mocinha, que dará uma virada na novela. A destruição da plantação de Aline será apenas o começo, já que a caçula começará a cometer uma série de maldades com os personagens.

Também deve ser revelado mais adiante no folhetim de Walcyr Carrasco o motivo pelo qual o primeiro casamento de Petra foi anulado.

