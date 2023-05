Parcial aponta quem sai de A Grande Conquista hoje, 1ª Zona de Risco

Bruno Camargo, Bruno Tálamo e Natália Deodato se deram mal e estão na primeira Zona de Risco da mansão de A Grande Conquista. Quem vai sair da competição? A votação está a todo vapor e as parciais das enquetes já apontam qual deve ser o resultado de hoje, quinta-feira, 25 de maio.

Quem sai e quem fica em A Grande Conquista – Votalhada

A análise mais recente do Votalhada, site especializado em votações de realities, às 08h30 desta quinta, mostra que Bruno Camargo é quem corre risco de sair do jogo. Bruno Tálamo e Natália Deodato estão bem distante da porcentagem do colega de elenco e possuem o favoritismo do público nesta primeira Zona de Risco da temporada.

Ao conferir as parciais de 7 sites, 11 contas do Twitter, 10 canais no Youtube e o Telegram do Votalhada, o site calculou mais de 96 mil votos no total. Desse número, apenas 12,41% são para Bruno Camargo, que fica na lanterna da análise. Bruno Tálamo está em segundo lugar com 42,98% da preferência do público e Natália Deodato respira com alívio na primeira colocação, somando 44,61%.

Histórico da análise do Votalhada

08h30

Natália Deodato: 44,61%

Bruno Tálamo: 42,98%

Bruno Camargo: 12,41%

01h30

Natália Deodato: 45,14%

Bruno Tálamo: 41,84%

Bruno Camargo: 13,04%

Votação nas redes sociais

Consultamos algumas enquetes de perfis populares nas redes sociais para conferir como está o favoritismo de cada participante de A Grande Conquista por lá.

Na conta de Chico Barney, Bruno Camargo também é o menos votado e apontado como provável primeiro eliminado. Dos mais de 2700 votos, 53% deles salvam Natália, 33,9% são a favor de Bruno Tálamo e apenas 13% é para Camargo.

Quem você vota para salvar? #AGrandeConquista — Chico Barney (@chicobarney) May 25, 2023

Na enquete do jornalista Dantinhas, o cenário é o mesmo. Natália é quem lidera a parcial, somando 47% dos votos para ficar. Bruno Tálamo é o segundo colocado, com 38,1% da preferência e Bruno Camargo fica em último com apenas 14,9% dos mais de 5 mil votos computados.

Quem você quer que FIQUE? #ProvaDaVirada — Dantas (@Dantinhas) May 25, 2023

Na página Vai Desmaiar, o público também prefere Natália Deodato e Bruno Tálamo, deixando mais uma vez Bruno Camargo na lanterna. Dos mais de 2400 votos computados, a ex-BBB 22 fica em primeiro com 46,9%, Tálamo fica com 38% do favoritismo da primeira Zona de Risco e Bruno Camargo se afasta da dupla, somando apenas 15,1% dos votos para ficar.

Quem deve ficar em #AGrandeConquista? — Vai Desmaiar (@vaidesmaiar) May 25, 2023

Vote também – Enquete A Grande Conquista: quem sai na 1ª Zona de Risco?

Parcial da enquete A Grande Conquista UOL

A votação da enquete A Grande Conquista do UOL aponta o mesmo resultado, a provável saída de Bruno Camargo. A diferença nesta parcial é que Bruno Tálamo fica em primeiro lugar e não Natália Deodato.

Na enquete, o jornalista lidera com 47,78% da preferência, enquanto a ex-BBB tem 37,97% do favoritismo. Em último lugar, Bruno Camargo soma apenas 14,24% dos mais de 600 votos computados.

Vote na enquete do DCI e acompanhe a parcial em tempo real

Confira também – Resumo de Reis: capítulos da novela da Record de 29 de maio a 2 de junho

R7 votação A Grande Conquista – Como votar

A votação no R7 é para ficar e você ainda tem tempo para tentar salvar o seu participante favorito. Para isso, será necessário votar na enquete oficial de A Grande Conquista, que não exige nenhum cadastro e ficará disponível até o programa ao vivo de hoje.

O processo é bem rápido e simples, vamos te mostrar o passo a passo. A única obrigatoriedade é que você esteja em território nacional. Se estiver fora do Brasil, seus votos não serão válidos.

1 – Acesse o site oficial da Record, o R7, no endereço https://www.r7.com/. Depois, nas abas superiores do site, encontre “A Grande Conquista”;

2 – Quando você clicar no nome do programa, será redirecionado para a página do reality show. Logo de cara, você verá a votação da Zona de Risco;

3 – Clique em quem quer que fique no jogo, Bruno Camargo, Bruno Tálamo ou Natália Deodato. Em seguida, clique na caixinha “sou humano” para passar pela verificação de robôs;

4 – Para finalizar, clique no botão “votar” e aguarde pela mensagem: “voto computado com sucesso”. Caso queira repetir, é só clicar em “votar novamente” e pronto!

Leia também – Enquete A Grande Conquista: quem deve ganhar o reality show?