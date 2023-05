Resumo de Reis: capítulos da novela de 29 de maio a 2 de junho

A sétima temporade da novela Reis, O Pecado, acabou de começar e a trama prepara muitas surpresas para o público. O resumo de Reis dos dias 29 de maio a 2 de junho de 2023 mostra que o rei Davi precisará enfrentar os filisteus mais uma vez. Além disso, nos próximos capítulos, haverá casamento entre Mefibosete e Ayla e o relacionamento de Urias e Bateseba começará a ter conflitos.

Resumo de Reis mostra novo conflito com os filisteus

Segunda-feira, 29 de maio – Capítulo 169: no capítulo que abre a semana, Sisa entregará para Davi o papiro enviado pelo profeta Natan. Ele começará a ler o papel, mas Hagite chegará e tirará seu foco. Damáris ficará chocada com a revelação de que Mefibosete é descendente de Saul e Afra apresentará as novas concubinas para as esposas de Davi. Além disso, Ayla e seu pai vão convidar Mefibosete para um jantar em sua casa. Por fim no resumo de Reis de segunda-feira, Benaia e Joabe entrarão apressados no palácio e avisarão o rei Davi que os filisteus voltaram.

Terça-feira, 30 de maio – Capítulo 170: neste capítulo, Davi pedirá para Abiatar que consulte Deus antes do encontro com os filisteus. Uzá e Aiô usarão a arca para benefício pessoal e Mefibosete e Ayla se casarão em uma cerimônia simples. Já Áquis seguirá convicto com seu plano de invadir Jerusalém e Berias descobrirá a farsa de Ziba e acabará sendo perseguido e golpeado. No final do episódio, os valentes de Davi vão se preparar para mais um confronto.

Quarta-feira, 31 de maio – Capítulo 171: na quarta-feira, as esposas e filhos de Davi entrarão em pânico com o início de mais um conflito contra os filisteus. Davi enfrentará o irmão de Golias e Maquir e Marta ficarão curiosos sobre a noite de Ayla e Mefibosete. Depois, Hagite discutirá com Joabe e sairá em busca de Davi, enquanto Uza dará uma atenção especial para Eleora e será repreendido por seu pai Jedias. Já Damáris decidirá ir para Jerusalém.

Quinta-feira, 1 de junho – Capítulo 172: no penúltimo capítulo da semana, o resumo de Reis mostra que os valentes de Davi ficarão desorientados sem o rei e resolverão iniciar uma força tarefa para encontrar o filho de Jessé. Zadoque entrará disfarçado no território inimigo e acabará encontrando Zebadias, o filho de Asael. Em seguida no capítulo, Damáris será atacada a caminho de Jerusalém.

Sexta-feira, 2 de junho – Capítulo 173: no último capítulo da próxima semana, o resumo de Reis mostra que Davi descobrirá que uma de suas esposas não cumpre o acordo e continua praticando suas crenças de forma escondida. Urias levará Damáris para casa e Bateseba ficará incomodada com a presença da moça. Por fim, Aquis se reunirá com alguns reis para propor alianças.

*O resumo de Reis foi liberado pela Record TV, mas os capítulos diários da novela podem sofrer mudanças pela emissora sem aviso prévio.