Participantes da Dança dos Famosos 2026: veja a lista das celebridades

A nova temporada do Dança dos Famosos vai contar com 16 celebridades.

A Dança dos Famosos 2026 começa hoje, 16 de agosto, no Domingão do Huck, e traz participantes com torcida grande. Entre os primeiros nomes divulgados estão Ticiane Pinheiros, Otaviano Costa e Junno Andrade. A 23ª temporada conta com os jurados Ana Botafogo, Carlinhos de Jesus, Zebrinha e Milton Cunha.

Ticiane Pinheiro na Dança dos Famosos

Ticiane Pinheiro foi a primeira famosa anunciada para o elenco de 2026. A apresentadora, que recentemente passou a integrar o time da Globo, encara agora o desafio de competir no quadro de dança. A confirmação aconteceu durante o Mais Você, quando Ticiane falou sobre a expectativa para deixar a zona de conforto e se dedicar às coreografias da competição.

Breno Ferreira

Breno Ferreira é outro nome confirmado no elenco. O ator ganhou espaço na televisão e atualmente integra o elenco de Quem Ama Cuida, novela das nove da Globo. Ele também participou da série Jogada de Risco, disponível no Globoplay. A confirmação de sua presença no Dança dos Famosos foi feita durante um intervalo da programação da emissora.

Junno Andrade na Dança dos Famosos

O cantor e ator Junno Andrade completa a lista inicial de famosos anunciados. O artista tem trabalhos em novelas como Salve Jorge, Boogie Oogie e Fuzuê, além de uma carreira na música. Casado com Xuxa Meneghel, Junno foi anunciado oficialmente pela Globo em 14 de agosto e agora terá que mostrar suas habilidades na pista de dança.

Lucas Guedez

O influenciador Lucas Guedez também foi confirmado na disputa. Conhecido nas redes sociais e por sua proximidade com Virginia Fonseca, ele já havia aparecido no universo do Domingão com Huck antes de ser escolhido para integrar o elenco da competição.

Otaviano Costa na Dança dos Famosos

O ator e apresentador Otaviano Costa também está entre os participantes desta edição. Conhecido por sua trajetória na televisão, ele retorna ao Domingão com Huck para participar de uma competição que exige preparo físico, ritmo e adaptação a diferentes estilos musicais. Ele é casado com Flavia Alessandra. A confirmação foi anunciada nas redes sociais de Luciano Huck.

Que horas começa o Domingão?

O Domingão começa na faixa das 18h10, aos domingos, e a Dança dos Famosos costuma acontecer no último bloco do programa. A atração termina por volta das 20h30, horário que cede espaço na programação para o Fantástico.

A exibição é na TV Globo pode ser acompanhada também em tempo real pela aba Agora na TV da Globoplay.

Todos os episódios do Domingão são adicionados na íntegra na plataforma streaming após a transmissão na televisão e podem ser conferidas de forma gratuita no site.

Quem já ganhou o Dança dos Famosos?