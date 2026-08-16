Cinema & TV

Sessão da Tarde da semana: veja os filmes de 17 a 21 de agosto de 2026

Filmes começam após Além do Tempo

Escrito por Anny Malagolini
Sessão da Tarde da semana Robin Hood: A Origem - Reprodução
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A Sessão da Tarde da semana, entre os dias 17 e 21 de agosto de 2026 traz comédia, ação e drama, com filmes que começam logo após História de Amor. A programação traz os longas Uma Vida de Esperança, Power Rangers, Pureza, Guiado pelo Luar e Robin Hood: A Origem.

Sessão da Tarde da semana 17/8 – Uma Vida de Esperança

Inspirado na incrível história real de uma cabeleireira em dificuldades que encontra um renovado senso de propósito quando conhece um pai viúvo e suas duas filhas. Com o seu filho mais novo gravemente doente e à espera de um transplante de fígado, a mulher feroz reúne uma comunidade inteira para ajudar.

Sessão da Tarde da semana 18/8 – Power Rangers

Cinco adolescentes são transformados nos superpoderosos Power Rangers. Orientados pelo mestre Zordon, eles precisarão deter a cruel Rita Repulsa, uma Ranger desertora que deseja destruir o mundo.

Sessão da Tarde da semana 19/8 – Pureza

Pureza é uma mãe em busca do filho desaparecido na Amazônia. Quando ela arruma um emprego em uma fazenda, vira escrava. Agora, além de encontrar o filho, ela precisa escapar de lá.

Sessão da Tarde da semana 20/8 – Guiado pelo Luar

Depois que a esposa do cantor country Will Brown falece, sua dor o afasta tanto de sua carreira quanto de sua filha. Sua vida tem uma reviravolta quando um talentoso treinador de cavalos mostra a ele força, perdão e graça.

Sessão da Tarde da semana 21/8 – Robin Hood: A Origem

Um cruzado endurecido pela batalha e um guerreiro mouro montam uma revolta audaciosa contra a corrupta coroa inglesa em uma releitura estilizada e corajosa do conto clássico.

Veja também: TV Globinho vai voltar

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é formado em Comunicação Social, com trajetória no jornalismo online, voltado para a estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, acumula experiência na cobertura de notícias de economia, serviços, finanças e temas de interesse público. Profissional sob o DRT 1272/MS

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