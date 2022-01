Participantes do BBB 22: veja os possíveis posicionamentos políticos

A lista oficial de participantes do BBB 22 mal foi divulgada e alguns dos brothers já estão sendo cancelados por seguirem figuras políticas nas redes sociais. Como nada escapa dos olhos do público, os internautas correram olhar o Instagram dos novos confinados para tentar descobrir algo sobre seus posicionamentos.

Luciano Estevan – Participantes do BBB 22

Luciano não segue figuras políticas nas redes, mas acompanha a página ‘Bolsominions arrependidos’, que critica abertamente os eleitores do atual presidente Jair Bolsonaro.

Em suas redes sociais, o participante costuma falar sobre sobre assuntos sérios como racismo e sobre a comunidade LGBTQIA+. Ele é abertamente bissexual e já esteve em um relacionamento não-monogâmico por oito anos.

Tudo sobre Luciano do BBB 22

Natália Deodato

A nova sister Natáia Deodato não escapou dos olhos da audiência e já sofreu um cancelamento por seguir Jair Bolsonaro e a página “Direita Vespasiano”, que se intitula ser “instituição conservadora que luta pela manutenção dos valores da família”.

No Twitter, o público não poupou a mineira de críticas. “Natalia seguir o Bolsonaro até vai, pois assim você acompanha as notícias de política etc (…) agora seguir paginas de extrema direita é duvidoso hein. Esse quebra cabeça tá muito confuso negah!”, escreveu a colunista Giovanna Helidoro.

Brunna Gonçalves

Brunna do BBB 22, dançarina e influenciadora digital, que está na lista dos participantes do BBB 22, se pronunciou recentemente em suas redes sociais pedindo a saída de Jair Bolsonaro do cargo de presidente. O mesmo post foi compartilhado por Ludmilla, sua esposa.

Se trata de uma publicação da página Mídia Ninja com a legenda: “Pais, mães, filhos, parentes, amigos, pessoas. 500 mil vidas perdidas pela irresponsabilidade de um Governo assumidamente genocida. Se ainda faltava algo, hoje temos (mais de) 500 mil motivos para exigir #ForaBolsonaro!”

Paulo André – Participantes do BBB 22

Fãs do programa resgataram tweets antigos em que Paulo André do BBB 22 tinha falas preconceituosas, mas as publicações já começaram a ser apagadas pelos administradores do perfil de Paulo André. Em um dos tweets, durante as eleições de 2018, Paulo André disse que “PT de novo não dava não”. Ele também teve falas machistas e homofóbicas.

Quando começa o BBB 22?

O BBB 22 vai ao ar a partir de segunda-feira, 17 de janeiro, às 22h25, horário de Brasília O programa será apresentado pelo jornalista Tadeu Schmidt.

Novamente, o reality show mais comentado do Brasil repete a fórmula que alavancou as últimas duas edições do programa: o elenco está dividido entre anônimos e famosos.

No time das celebridades, estão nomes como Arthur Aguiar, Jade Picon, Pedro Scooby, Brunna Gonçalves, Paulo André e mais. A lista oficial foi divulgada nesta sexta pela Rede Globo. Participantes do BBB 22

Além da edição diária que vai ao ar na TV aberta, o público também pode acompanhar o programa no pay-per-view do GloboPlay, que dá acesso a onze câmeras da casa. É necessário ter um plano pago.

Leia também: Quarto do líder do BBB22 será loft com bar e pista de dança