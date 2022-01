BBB 22: quem é Paulo André, velocista cotado para reality

Atleta disputou as Olimpíadas de Tóquio com o Brasil, garantindo boas marcas no atletismo

Colecionando medalhas e histórias no atletismo, o velocista Paulo André está prestes a entrar em uma nova aventura em sua carreira. Isso porque o rapaz de 23 anos aparece como um dos confirmados para o BBB 22, reality show da Rede Globo de grande sucesso, de acordo com o colunista Leo Dias. Agora, conheça a história do atleta Paulo André e saiba mais sobre os seus feitos no atletismo.

Paulo André, velocista do atletismo brasileiro, pode entrar no BBB 22

Paulo André Camilo de Oliveira, ou somente Paulo André como é conhecido no cenário esportivo, é um velocista de 23 anos. Ele nasceu em Santo André, na região da grande ABC em São Paulo, mas logo ganhou o mundo ao se aventurar no esporte.

Em sua ficha no portal do Pinheiros, clube que defendeu até 20201, Paulo descreve o amor que tinha pelo futebol quando criança. No entanto, ele acabou seguindo os passos do pai no atletismo, incluindo as mesmas provas que ele disputava: 100m e 200m.

O seu primeiro compromisso profissional foi a Federação de Atletismo do Espírito Santo. Depois, ao se destacar, foi contratado pelo Pinheiros. Paulo foi cinco vezes campeão nos 100m do Troféu Brasil, além de ser medalha de ouro no 4 x 100m no Mundial de Revezamento em 2019 no Japão.

Nos Jogos Pan-Americanos de Lima, foi ouro em 4 x 100m e em 2019 conquistou os 100m e 200m no Mundial Universitário em 2019 na Itália em primeiro lugar. Em 2015, enquanto jovem, ele corria em pistas de terras quando bateu o recorde sul-americano juvenil dos 100m.

Nos Jogos Olímpicos de Tóquio, Paulo acabou ficando na semifinal e não conseguiu medalhas. Hoje, o atleta divide o seu tempo entre os treinos e as redes sociais, onde acumula 82 mil seguidores com selfies e sua rotina.

Comentários polêmicos de Paulo André são apagados

Após não colher bons resultados em sua passagem por Tóquio nas Olimpíadas, Paulo decidiu trilhar novos caminhos na carreira. Segundo o jornalista Léo Dias, do portal Metrópoles, o velocista está confinado para participar do Big Brother Brasil 2022, que começa em 17 de janeiro, segunda-feira, na Rede Globo.

Assim que a sua imagem foi vinculada ao programa, internautas começaram a pesquisar sobre a vida do atleta entre as suas redes sociais. No mesmo instante, mensagens foram apagadas de seu Twitter sobre política, machismo, e até LGBTfobia.

Em uma delas, publicada em 2018, Paulo André fala sobre o atual momento político do Brasil. Coincidentemente, a data bate com o dia da eleição no segundo turno, 28 de outubro de 2018.

Em outras supostas mensagens apagadas, mas recuperadas por internautas, Paulo postou em 22 de abril uma mensagem que foi considerada machismo por muitos.

Como assistir BBB 22 ao vivo?

A Rede Globo é a grande responsável por transmitir o reality show Big Brother Brasil. O programa vai ao ar na segunda-feira, 17 de janeiro de 2022, a partir das dez e meia da noite, após o capítulo inédito da novela Um Lugar ao Sol.

A emissora está disponível de graça para todo o público, com números diferentes em cada estado do Brasil. No entanto, existe a opção de acompanhar pela internet através do GloboPlay, serviço de streaming da Globo. Os valores vão de 12 de R$19,90 até R$84,90, com diferentes pacotes e canais.

