Conheça Natália, participante do BBB 22 confirmada no Pipoca

Natália foi confirmada participante do BBB 22 e estará no time “Pipoca”. A participação da mineira foi revelada na tarde desta sexta-feira, 14 de janeiro, ao longo da programação da Rede Globo.

Quem é Natália, participante do BBB 22?

Participante BBB 22, a mineira Natália tem 22 anos e mora em Belo Horizonte. Modelo e designer de unhas, começou a trabalhar aos 9 anos de idade e nunca mais parou. Durante a pandemia, voltou a trabalhar com a mãe no salão de beleza, mas seu grande sonho é ser atriz. Considera-se uma “capricorniana nata” e diz que se orgulha muito da mulher independente que se tornou. “Eu tenho 22 anos e já vivi muitas coisas que uma mulher de 30 não viveu. Nada na minha vida foi fácil, sempre foi difícil, mas no final dava certo”. Afirma que demorou para entender quem era, mas hoje tem uma boa autoestima.

Diz ser uma pessoa observadora e afirma que se posiciona sempre que precisa, principalmente em situações que considera desrespeitosas. Gosta de conhecer novos lugares e adora samba e funk. Liderança e poder são coisas que gosta de ter. Desde os 18 anos, se inscreve para participar do BBB e agora vai realizar esse sonho. No jogo diz que faz o estilo competitiva e fala que nada pode intimidá-la. Solteira, diz que está “tocando o gado”. Não busca um relacionamento por agora, mas está se permitindo conhecer pessoas.

O ‘Big Brother Brasil’, para Natália, é uma oportunidade de ouro que, segundo ela, pode mudar sua vida e de sua família. “Eu vou lutar até o fim com todas as minhas forças para ganhar esse prêmio”, afirma.

O ‘BBB 22’ tem direção geral de Rodrigo Dourado, direção de gênero de Boninho e apresentação de Tadeu Schmidt. O reality estreia dia 17 de janeiro.

Assista ao vídeo da participante BBB 22:

Como assistir o BBB22 ao vivo?

O BBB 22 está marcado para estrear nesta segunda-feira, dia 17 de janeiro. O reality será exibido logo depois de mais um capítulo da novela ‘Um Lugar ao Sol’, às 22h40 (horário de Brasília). Na estreia, o público poderá acompanhar as primeiras cenas do confinamento dos participantes do BBB 22, além, claro, das apresentações mais completas de cada um deles.

Para assistir o reality na TV, é só sintonizar no canal aberto da Rede Globo. Já para quem prefere assistir na internet, é preciso ter uma conta do GloboPlay – o streaming oficial da Rede Globo. A plataforma oferece assinaturas a partir de R$ 19,90 ao mês e o usuário tem acesso ao mesmo sinal da TV, além das câmeras ao vivo mostrando a convivência dos participantes do BBB 22.

