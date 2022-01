Luciano é confirmado participante do BBB 22 no ‘Pipoca’

Luciano é confirmado participante do BBB 22 no ‘Pipoca’

Mais um nome confirmado: Luciano é participante do BBB 22. O dançarino foi anunciado foi anunciado pela Globo. Ele está no Pipoca da edição e, a partir da próxima segunda-feira, 17 de janeiro, vai disputar o prêmio de R$ 1,5 milhão contra anônimos e famosos.

Quem é Luciano, participante do BBB 22

Luciano é nascido e criado em Florianópolis, em Santa Catarina, tem 28 anos e é ator e bailarino. Na infância, passada na periferia de sua cidade, com apenas 5 anos e na contramão dos seus irmãos, que sempre viveram a cultura do hip hop, ingressou na aula de balé clássico. Já adulto, cursou atuação e começou a trabalhar como modelo. Atualmente interpreta o personagem Lipe no canal de YouTube “Gato Galactico”. Conta que sua veia artística sempre foi muito incentivada pela mãe, que o criou sozinha, e que adora ser o centro das atenções. Já viveu um relacionamento não-monogâmico durante oito anos e, atualmente, entra na casa comprometido.

Nas horas vagas, gosta muito de dançar e de preparar para os amigos alguns dos drinks que aprendeu quando trabalhou como barman, o que elege como um ponto a seu favor no BBB. Acredita que pode ter um bom relacionamento com os demais confinados por ser bastante desenvolto, persuasivo e convincente. “Consigo ganhar a pessoa ajudando ela”, explica. Por outro lado, vê dificuldade em identificar a maldade nas atitudes de pessoas ao seu redor. Nas brigas, opta pelo perfil apaziguador, buscando sempre ouvir os dois lados da história.

O ‘Big Brother Brasil’, para Luciano, além de uma experiência única, é uma grande oportunidade de atingir uma das suas ambições: “Ser rico e famoso a ponto de não conseguir andar em um shopping”, brinca.

Mais sobre Luciano, participante do BBB 22:

👉 Instagram: @lucianoestevan

👉 Tik Tok: lucianoestevan

👉 Twitter: @lucianoestevan

Quando é a estreia do BBB 22?

A estreia do reality mais famosos do país está marcada para a próxima segunda-feira, dia 17 de janeiro. Além de todos os participantes do BBB 22, o primeiro programa da edição vai mostrar os detalhes da casa e os primeiros momentos do confinamento e interação entre os brothers e sisters. A exibição do BBB 22 será logo depois da novela ‘Um Lugar ao Sol’, às 22h40 (horário de Brasília), no canal aberto da Rede Globo e GloboPlay.

Entre as principais novidades da edição, a estreia do reality marca também o começo da apresentação de Tadeu Schmidt, que era do Fantástico, à frente do BBB. Ele foi escolhido para substituir Tiago Leifert, que escolheu deixar a emissora no final de 2021, e ocupa a posição de terceiro apresentador na história do reality.

Outro pontos que chamam a atenção entre as novidades deste ano é a contratação de Dani Calabresa – que vai assumir o lugar de Rafael Portugal – e Rafa Kalimann, que ficará à frente de alguns programas especiais sobre o confinamento. Neste ano, os participantes do BBB 22 podem esperar muita emoção no reality, uma vez que novas dinâmicas prometem movimentar a casa.

Como assistir o BBB ao vivo?

Para assistir o BBB 22 e não perder nenhum detalhe da convivência entre os participantes da vez, é possível assistir tanto na TV quanto na Internet. Na TV, o passo a passo é bem simples: basta sintonizar um aparelho televisor no canal aberto da Rede Globo e acompanhar a edição principal do reality.

Já para quem prefere conferir a estreia de Tadeu Schmidt pela internet, é preciso ter uma conta do GloboPlay – o serviço de streaming oficial da Globo e que tem planos a partir de R$ 19,90, que dão acesso às câmeras internas do reality com toda a convivência entre os participantes do BBB 22.

Programação do BBB

Domingo: paredão

Segunda: jogo da discórdia

Terça: eliminação

Quarta: festa do líder

Quinta: prova do líder

Sexta: festa com show ao vivo

Sábado: prova do anjo

Veja o vídeo sobre o BBB 22

Leia também

3 participantes do BBB 22 estão com covid e vão ficar de fora da estreia

Conheça Laís, primeira participante confirmada