Paula é mãe de Flávia na novela Quanto Mais Vida Melhor? Entenda

Paula é mãe de Flávia na novela Quanto Mais Vida Melhor e a revelação acontecerá em breve, já que o folhetim está em suas últimas semanas nas telinhas. A empresária pensava que sua filha havia morrido e ao descobrir a verdade, será chantageada.

Afinal, Paula é mãe de Flávia na novela Quanto Mais Vida Melhor?

Paula é a mãe de Flávia na novela Quanto Mais Vida é Melhor, a ricaça já ligou os pontos e descobriu que a dançarina é sua filha, mas ainda não revelou a verdade. O primeiro do grupo de protagonistas que ficará a par de tudo será Neném, a empresária vai abrir o jogo no capítulo desta sexta-feira, 29 de abril.

O jogador de futebol vai incentivar Paula a contar a verdade para a jovem, mas a personagem de Giovanna Antonelli ficará com medo da reação da herdeira, que já comentou que nunca perdoará a mãe pelo abandono.

Paula vai adiar a conversa com Flávia e a moça estranhará o novo comportamento da empresária. A garota ficará ainda mais desconfiada quando descobrir que Paula foi até a padaria de seu pai e conversou com Juca (Fábio Herford).

Neste meio tempo, Odete (Luciana Paes) vai descobrir a verdadeira identidade de Paula, que antes se chamava Eliete. Assim, a atual esposa de Juca terá o trunfo que precisava para chantagear a ricaça, em troca de seu silêncio.

Flávia acabará descobrindo que Paula é sua verdadeira mãe na novela Quanto Mais Vida Melhor, e como esperado, se afastará da empresária por conta da mágoa.

De acordo com os resumos cedidos pela TV Globo, a desconfiança de Flávia vai começar no dia 2 de maio, capítulo da próxima segunda. Já Odete irá descobrir o segredo de Paula a partir do capítulo de 4 de maio.

Ainda de acordo com as informações oficiais da emissora, no capítulo do dia 7 de maio, sábado, Odete vai ameaçar contar tudo para Flávia. Porém, os resumos não revelam ainda se será a madrasta que realmente contará tudo para personagem de Valentina Herszage ou se a dançarina descobrirá que Paula é sua mãe de outra maneira na novela Quanto Mais Vida Melhor. Ainda não se sabe o dia exato da cena em que ela descobre a verdade.

Paula achava que Flávia estava morta

Paula não sabia que Flávia estava vida durante todos esses anos. A personagem voltou para a casa de Juca atrás da menina depois que se arrependeu do abandono, mas deu de cara com Odete, que mentiu para ela. A atual esposa de Juca disse que a menina havia morrido pouco depois que Paula foi embora e pediu que a mulher nunca mais aparecesse por lá.

Qual novela vai substituir Quanto Mais Vida Melhor?

A próxima novela da faixa das 7 será Cara e Coragem, escrita por Claudia Souto. A trama se passará no mundo dos dublês de ação e também terá a Siderúrgica Gusmão como um dos núcleos do folhetim. O ofício dos dublês será abordado pelos personagens dos atores Marcelo Serrado e Paolla Oliveira, que vivem Moa e Pat, respectivamente.

O núcleo da Siderúrgica será cenário da personagem Clarice (Taís Araújo), que é diretora e incentiva o desenvolvimento de uma fórmula secreta na empresa e tem um romance escondido com seu ex-segurança. Além disso, Araújo também interpretará a personagem Anita, sósia de Clarice, que será peça chave para um dos mistérios da trama.

Da mesma autora da novela Pega Pega, a previsão atual é que a substituta da novela Quanto Mais Vida Melhor estreie no dia 30 de maio. A informação é do Notícias da TV, a Globo já confirmou que o folhetim estreia em maio, mas ainda não revelou o dia exato.

Assista a primeira chamada da novela Cara e Coragem e conheça os personagens:

