Paulo Vilhena saiu do No Limite; entenda o que aconteceu no reality

O quarto episódio do No Limite 2023 contou com uma grande reviravolta no jogo. Parte das surpresas surgiram a partir de uma decisão do ator Paulo Vilhena, que decidiu salvar um colega de time e assim deixou o reality show. O famoso ainda teve a chance de ganhar uma nova oportunidade no programa de sobrevivência da TV Globo, mas resolveu voltar para casa.

Por que Paulo Vilhena saiu do No Limite 2023?

No episódio que foi ao ar no dia 27 de julho, Paulo Vilhena tomou uma atitude para salvar Fulý. No portal de eliminação, ele sabia que o amigo seria o alvo dos votos do grupo, por isso o ator resolveu usar seu colar de imunidade para anular os votos em Fulý. Além disso, ele disse para o produtor audiovisual que votasse nele, para garantir o resultado da eliminação da semana em Paulo.

Com seu plano de salvar Fulý na contagem de votos, Paulo Vilhena foi o único com indicações no portal e por isso acabou eliminado. Após a decisão, ele conversou com o apresentador Fernando Fernandes e explicou a escolha, que sabia que culminaria em sua saída do jogo. Prestes a ser pai, ele disse que sentia falta da família e afirmou: "o sonho dele [Fulý] é esse aqui. Está há 12 anos tentando participar desse programa. É um cara novo e que talvez a vida dele dependa muito mais desse jogo do que a minha, a minha está lá fora com a minha família. Quero deixar uma história bonita e meu amor por vocês".

Após a despedida de Paulo Vilhena da equipe Urucum, uma surpresa marcou a saída do ator e ele ganhou mais uma chance para continuar no jogo, mas novamente resolveu desistir. Antes do final do episódio, Fernando Fernandes informou Paulo e Dedé (o eliminado do outro time), que eles teriam a chance de voltar para o No Limite. A missão seria participar de uma disputa nova, mas Paulo resolveu que não queria mais estar no jogo e pediu para ir para casa.

Dedé aceitou a missão para tentar conquistar uma segunda chance no programa e terá um desafio a cumprir no próximo episódio. Com a desistência de Paulo Vilhena, quem ocupará seu lugar na disputa pela retorno ao programa será Simoni, que foi eliminada no terceiro episódio da temporada.

