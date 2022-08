Peões novela Pantanal: veja quem a ‘peãozada’ de 1990

Trindade e Tibério são dois dos peões mais populares no remake

Os peões novela Pantanal conquistaram o público com suas histórias que vão além da vida na lida. Trindade (Gabriel Sater) desperta curiosidade com o seu pacto com o cramulhão. Já Tibério (Guito) é queridinho por seu jeito honesto e romântico. Em 1990, os funcionário de José Leôncio (Marcos Palmeira) também fizeram sucesso. Relembre quem os interpretou há 32 anos.

Sérgio Reis, o Tibério, está entre os peões novela Pantanal

O carismático Tibério interpretado por Guito foi vivido pelo cantor Sérgio Reis em 1990. Essa não foi a única novela em que o paulistano esteve presente – ele também participou de A História de Ana Raio e Zé Trovão (1990), da própria Manchete, O Rei do Gado (1996), da Globo, Bicho do Mato (2006), da Record, e mais seis títulos.

Além do trabalho na música e na TV, Reis também é político. Foi eleito em 2014 deputado federal pelo estado de São Paulo, mas não se candidatou à reeleição em 2018. Hoje, está com 82 anos de idade.

Almir Sater, o Trindade, está entre os peões novela Pantanal

Xeréu Trindade, hoje vivido por Gabriel Sater, foi vivido pelo pai dele, Almir Sater, em 1990. O endiabrado fez tanto sucesso que seu intérprete foi chamado para protagonizar A História de Ana Raio e Zé Trovão, novela que sucedeu Pantanal na Manchete. Esse, inclusive, foi o motivo para a saída de Almir da trama.

Almir Sater também está no remake de Pantanal, mas agora como o chalaneiro Eugênio. Ele o filho Gabriel já protagonizaram alguns duelos musicais nas rodas de violas na fazenda. Ele tem atualmente 65 anos de idade.

Marcos Palmeira, o Tadeu

Marcos Palmeira, 58, protagoniza o remake de Pantanal em 2022, mas também teve um papel importante em 1990. Ele foi Tadeu, filho de Filó (Jussara Freire/Dira Paes) na primeira versão da trama, hoje interpretado por José Loreto. O ator já tinha participado de outros projetos na TV, mas foi ao viver o peão que ganhou projeção nacional.

Depois do sucesso na Manchete, retornou para a Globo em 1993, onde segue trabalhando até hoje. Antes de Pantanal, ele esteve em A Dona de Pedaço, em 2019, interpretando Amadeu, e na série A Divisão (2019), produção do Globoplay.

Paulo Gorgulho, o José Lucas de Nada, está entre os peões novela Pantanal

Paulo Gorgulho foi o ator que interpretou José Leôncio jovem na primeira fase de Pantanal em 1990 e depois retornou para viver José Lucas de Nada na segunda parte da trama. O filho primogênito de José Leôncio foi um personagem criado especialmente para o ator, que fez sucesso entre o público. A audiência ligava na épica para a Manchete para pedir que o artista voltasse para o folhetim. Irandhir Santos ficou com o papel no remake.

O ator fez uma pequena participação no começo de Pantanal, interpretando o peão Ceci. Aos 63 anos, ele segue atuando. Participou recentemente da série Segunda Chamada na Globo e nas novelas da Record Jesus (2018), Apocalipse (2018), Belaventura (2017), Os Dez Mandamentos (2015) e mais.

Ângelo Antônio interpretou Alcides

Ângelo Antônio emplacou seu primeiro grande papel na televisão ao interpretar Alcides em Pantanal, personagem de Juliano Cazarré no remake. O peão teve uma das histórias que mais repercutiu entre a audiência devido ao romance com Maria Bruaca (Ângela Leal/Isabel Teixeira) e a cena de castração. O peão também um papel importante ao ser o personagem que enfrenta Tenório (Antônio Petrin/Murilo Benício) na reta final da trama.

O ator hoje está com 58 anos e segue aparecendo em folhetins. Quem quiser assisti-lo nas telinhas pode acompanhar a reprise de O Cravo e a Rosa (2000) na qual ele interpreta o prof. Edmundo, outro personagem de destaque. Sua última aparição foi em Verdades Secretas II, lançada no Globoplay em 2021.

Rômulo Arantes, o Levi, está entre os peões novela Pantanal

Levi foi interpretado por Rômulo Arantes em 1990. O ator estreou na TV na década de 80 e esteve em produções da Globo incluindo Brilhante (1981), O Homem Proibido (1982), Direito de Amar (1987) e Sassaricando (1987). Em 1990, foi para a Manchete para interpretar o peão.

Rômulo seguiu trabalhando em novelas e seriados, incluindo Sex Appeal (1993), da Globo, e Xica da Silva (1997), da Manchete, até a sua morte em junho de 2000, aos 42 anos. O ator faleceu num acidente de ultraleve, que sofreu uma pane e caiu. Ele era pai do ator Rômulo Arantes Neto. O papel ficou com Leandro Lima em 2022.