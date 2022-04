Quem é o pai do filho da Filó em Pantanal? Personagem falou sobre paternidade com José Leôncio - Foto: Reprodução/Globo

Filó revelou para José Leôncio que Tadeu é seu filho, mas a moça se relacionou com outros homens na mesma época em que foi para a cama com o fazendeiro, o que deixa certo mistério no ar. Quem é o pai do filho da Filó em Pantanal? Na versão original, verdade foi revelada na reta final da trama.

Saiba quem é o pai do filho da Filó em Pantanal

Nos últimos capítulos da novela será revelado que José Leôncio não é o pai biológico do filho de Filó em Pantanal. Mas apenas parte do mistério será revelado, já que o verdadeiro pai de Tadeu não aparecerá na trama.

Na versão de 1990 da TV Manchete, Tadeu escuta uma conversa de Filó com José Leôncio na cozinha da fazenda e descobre que não tem o mesmo sangue que o criador de gado. O rapaz se revolta e foge de casa, no caminho ele encontra o velho do rio, que o convence a retornar e explica que amor de família não envolve apenas DNA. “Ele não é meu pai”, reclama o rapaz, que houve em resposta: “e você conhece algum outro?”.

“Sou filho de uma mulher de currutela (bordel) que nem sabe quem é meu pai”, lamenta Tadeu durante o papo. Porém, depois de muitos conselhos do guardião, Tadeu aceita que José Leôncio é o único pai que teve desde que nasceu, mesmo que não compartilhe o sangue do fazendeiro, e retorna.

Se nada mudar entre as duas versões da novela Pantanal, não será revelado quem é o verdadeiro pai do filho de Filó. Apesar da mentira da mulher ao longo do folhetim, José Leôncio não tem mágoas e considera Tadeu um de seus filhos, ao lado de Jove – que teve com Madeleine – e José Lucas de Nada, filho que teve com a prostituta Generosa.

Tadeu e Filó na segunda fase de Pantanal

Tadeu e Filó serão substituídos na segunda fase do remake de Pantanal, por enquanto os papéis estão nas mãos de Letícia Salles e Gustavo Corasini. A partir da próxima semana do folhetim, o público vai assistir José Loreto e Dira Paes na pele dos personagens.

Já adulto, Tadeu terá crescido com sua paternidade escondida dos demais funcionários da fazenda. Depois que Filó diz que José Leôncio é o pai de seu filho em Pantanal – que na reta final do folhetim é revelado como mentira – o fazendeiro fica feliz, mas pede para manter o assunto em segredo, por isso Tadeu continua chamando o homem de ‘padrinho’.

Na versão original de Pantanal, Tadeu foi interpretado por Marcos Palmeira, que agora será José Leôncio na segunda fase do remake. Já Filó foi papel de Tânia Alves e depois Jussara Freire.

Finais

O desfecho é Filó em Pantanal é agridoce, a mulher consegue se casar com seu grande amor, José Leôncio, mas pouco depois o personagem falece. Filó fica desolada e é amparada pela família e amigos para suportar a dor de perder José Leôncio.

Tadeu

Apesar da perda do pai, o final de Tadeu em Pantanal é feliz. Ele acaba casado com Zefa e se torna braço direito de Jove na administração dos negócios de José Leôncio.

Zefa aparece a partir da segunda fase de Pantanal, quando é contratada para trabalhar na casa de Tenónio e Maria Bruaca. A moça foi interpretada por Giovanna Gold em 1990 e agora será papel de Paula Barbosa, neta de Benedito Ruy Barbosa.

