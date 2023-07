Petra é filha de Ademir? Quem são os filhos do irmão de Antônio

Diante da revelação que o irmão de Antônio (Tony Ramos) é o verdadeiro pai de Daniel (Johnny Massaro), surge a dúvida se Petra é filha de Ademir (Charles Fricks) também. Irene (Glória Pires) confessou ter vivido um breve romance com o cunhado no passado antes de se casar. Ao todo, Ademir tem três filhos.

Quem é o pai de Petra?

Petra é filha de Ademir, conforme informado pelo jornalista André Romano, do Observatório da TV. As cenas devem ir ao mais adiante na novela das nove.

A revelação causará um sofrimento terrível para o produtor rural, que já admitiu que Petra é sua filha favorita. Em capítulos exibidos no início de junho, Irene contou para Daniel que ela e Ademir se envolveram na época em que ela trabalhava como garota de programa.

Quando Caio descobriu que Daniel estava tendo um caso com Aline (Barbara Reis), revelou para toda a família que o advogado não era herdeiro legítimo de Antônio. A exposição do segredo fez com que o noivo de Graça (Agatha Moreira) ficasse muito nervoso e batesse com o carro, o que causou sua morte.

Se caso Petra seja filha de Ademir, isso significa que Irene e o cunhado continuaram se encontrando mesmo após a ex-funcionária do bar de Cândida (Susana Vieira) se casar com Antônio. Isso também quer dizer que apenas Caio (Cauã Reymond) tem direito a sucessão.

Depois da morte de Daniel, no entanto, Antônio exigiu que Irene contasse a verdade sobre a paternidade de Petra e a vilã lhe garantiu que a "miss tarja preta" é herdeira legítima do ricaço.

Nas redes sociais, o público teoriza sobre a possibilidade. "Eu já estou de saco cheio de ver a Irene infernizando a vida da Angelina! Quero que o Kelvin descubra logo que o verdadeiro pai da Petra é o Ademir!", escreveu uma espectadora. "Queria tanto nessa cena do Ademir e do Antônio. Ele soltasse 'Eu sou o verdadeiro pai da Petra e do Daniel'. E aí, gostou? Pergunta pra sua mulher. Como ela era apaixonada por mim". Queria ver a cara do Antônio se ele ia gostar!", escreveu outra internauta.

Quem são os filhos de Ademir?

Além de ter descoberto ser pai de Daniel, Ademir tem mais uma filha: Rosa (Maria Carolina Basílio). Depois de Flor (Letícia Laranja) contar que a garota é herdeira do produtor rural, o personagem de Charles Fricks aceita fazer o teste de DNA para comprovar a paternidade.

O resultado do exame é positivo, e Ademir anuncia ser o pai de Rosa. No entanto, o produtor rural fará algo que deixará Flor furiosa: ele pedirá a guarda da criança. A garota de programa vai se recusar a ficar longe da filha, e o poderoso vai surgir com uma nova proposta.

A descoberta vai render um desentendimento entre Flor e o produtor rural. Ademir dirá que prefere ver Rosa em um convento a deixar a filha com a mãe, que trabalha como garota de programa.

No capítulo que vai ao ar na próxima sexta-feira, 21, Ademir vai propor que Rosa e Flor passem a morar em sua casa. A moça aceita e começa a trabalhar como funcionária na residência, mas deixa claro que não se envolverá com o pai de sua filha.

Além de Daniel e Rosa, Ademir tem outros filhos de seu primeiro casamento. Os herdeiros nunca apareceram, mas já foram citados na novela. Quando Flor revela que a garota é filha do produtor rural, a garota de programa cita a ex-mulher de Ademir e diz que ela foi embora com os filhos do casal após descobrir que estava sendo traída.

