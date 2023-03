Por onde anda Cacá Bueno, o Elias de Chocolate com Pimenta?

O ex-ator mirim Cacá Bueno interpreta Elias em Chocolate com Pimenta, filho do delegado Terêncio (Ernani Moraes) e de Marieta (Tânia Bondezan). Depois do fim da trama, o artista fez algumas participações em outros títulos mas há anos está longe da televisão.

Como está o ator Cacá Bueno hoje?

O intérprete de Elias sumiu das telinhas há anos. Além de Chocolate com Pimenta, ele também esteve na novela Coração de Estudante (2002) no papel de Horácio, sendo estes seus únicos trabalhos em folhetins da Globo.

Desde então, o ator se afastou da televisão. O DCI procurou as redes sociais de Cacá e fotos recentes, mas nada foi encontrado. É possível que ele hoje não atenda mais pelo apelido e siga a vida no anonimato.

Em Chocolate com Pimenta, Elias é o irmão mais novo de Olga (Priscila Fantin) e Cássia (Luiza Curvo). O garoto é bastante desobediente e vive aprontando pelas ruas - ele faz parte do grupo que picha as paredes da cidade, mas ninguém sabe. O personagem é bastante amigo de Palito (Jean Felipe), o sobrinho de Margot (Rosamaria Murtinho), com quem apronta mil travessuras.

O garoto faz parte de um dos núcleos principais da novela já que é irmão de Olga, a vilã da história. Os três filhos de Terêncio tem personalidades bastante diferentes entre si - a mais velha é uma das megeras da novela e faz tudo para ficar com Danilo (Murilo Benício), enquanto Cássia é uma garota bastante doce e ingênua, que se apaixona por Bernardo (Kayky Brito) e é impedida pelo pai de namorar o jovem.

Por onda andam Priscila Fantin e Luiza Curvo?

As atrizes Priscila Fantin e Luiza Curvo interpretaram as irmãs de Cacá Bueno em Chocolate com Pimenta, e uma delas também está sumida da televisão.

Fantin hoje está com 40 anos de idade e retornou a Globo neste ano como uma das participantes da Dança dos Famosos. A última novela em que a atriz atuou na emissora foi em 2016, quando esteve em Êta Mundo Bom!, sucesso das 18h.

Nesses últimos anos, ela se dedicou o podcast "Precisamos falar de amor sem dizer eu te amo" ao lado do marido. A atriz e seu esposo também são donos de um escritório de agenciamento de carreiras e cuidam do financeiro da empresa.

Já Luiza Curvo também deixou de atuar nos últimos anos. Hoje aos 37 anos de idade, ela é artista plástica e sempre publica fotos de seus trabalhos no Instagram. A ex-atriz também trabalha como cenógrafa, atuando na criação, projeto e coordenação de cenários de peças de teatro.

A intérprete de Cássia esteve em algumas novelas da Record antes de deixar os folhetins de lado, incluindo Luz do Sol (2007), Chamas da Vida (2008), Sansão e Dalila (2011) e Máscaras (2012).

Por onde anda a atriz Priscila Fantin, a Olga de Chocolate com Pimenta

Em que ano se passa a história de Chocolate com Pimenta?

Chocolate com Pimenta se passa na década de 1920 na cidade fictícia de Ventura. A trama de autoria de Walcyr Carrasco foi um dos maiores sucessos do horário das 18h e está em sua terceira reprise na TV aberta.

O folhetim conta a história de Ana Francisca (Mariana Ximenes), uma jovem que engravida de Danilo mas é abandonada pelo rapaz. Ao saber da história da mocinha, Ludovico (Ary Fontoura) propõe se casar com ela para dar um sobrenome à criança.

Quando Ludovico morre, Aninha fica com toda a herança do ricaço e se torna dona da fábrica de chocolates da cidade. Anos depois, ela retorna à Ventura para dar o troco em todos aqueles que lhe fizeram mal durante sua juventude, mas acaba reencontrando seu velho amor.