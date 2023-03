Qual novela vai substituir Chocolate com Pimenta em 2023?

Após o fim da reprise de O Cravo e a Rosa (2000), a novela escolhida para ganhar mais uma reprise foi Chocolate com Pimenta (2003). O sucesso de Walcyr Carrasco ainda tem um longo caminho pela frente, mas os noveleiros de plantão já começam a sugerir qual deve ser a próxima trama. O DCI separou alguns títulos usando critério de audiência e repercussão que poderiam entrar na grade da Globo. Qual sua opinião? Vote na enquete!

Enquete: qual trama deve entrar no lugar de Chocolate com Pimenta?

Caras & Bocas (2009)

Antes da história de Ana Francisca (Mariana Ximenes), Caras & Bocas foi um dos nomes especulados pela imprensa que poderiam voltar à grade da Globo. O folhetim é mais um sucesso de Walcyr Carrasco, exibido no horário das 19h entre abril de 2009 e janeiro de 2010.

O enredo principal da novela gira em torno do romance entre Dafne (Flávia Alessandra) e Gabriel (Malvino Salvador), que são separados pelo avô da mocinha, o milionário Jacques (Ary Fontoura). No entanto, ao descobrir que a jovem está grávida, o ricaço se arrepende de ter separado o casal e tenta reaproximá-los.

Mas quem também quer manter os pombinhos separados é a ambiciosa a Judith (Nathalia Schneider/Deborah Evelyn) que, para evitar perder o controle da empresa, faz de tudo para afastar Gabriel da família.

Outro destaque da novela é o artista plástico Denis (Marcos Pasquim) e o chimpanzé Xico, que fazem sucesso com as telas pintadas pelo animal.

Cabocla (2004) pode substituir Chocolate com Pimenta

Outra trama que foi cotada para ganhar uma nova reprise na Globo é Cabocla, de autoria de Edmara Barbosa e Edilene Barbosa. O folhetim, exibido entre maio e novembro de 2004, é um remake da trama exibida em 1979.

Cabocla é ambientada no município rural de Vila da Mata, em 1918, e fala sobre a disputa de terra entre os coronéis Boanerges (Tony Ramos) e Justino (Mauro Mendonça).

A protagonista é a cabocla Zuca (Vanessa Giácomo), uma moça descrita como "bicho do mato" pela própria mãe, Bina (Jussara Freire). Ela está de casamento marcado com o peão Tobias (Malvino Salvador), mas se apaixona pelo advogado mulherengo Luís Jerônimo (Daniel de Oliveira), que retorna à cidade após descobrir que está com tuberculose.

Luís também se apaixona por Zuca e os dois enfrentam suas famílias para ficarem juntos.

O Profeta (2006)

Mais um sucesso da faixa das 18h, O Profeta foi escrita por Ivani Ribeiro. A versão exibida entre outubro de 2006 e maio de 2007 é uma adaptação do folhetim exibido na TV Tupi em 1977.

A história central gira em torno de Marcos (Thiago Fragoso), um menino que nasceu com o dom de prever o futuro. O garoto descobre a sensibilidade ainda criança, mas seus pais Ana (Vera Holtz) e Jacó (Stênio Garcia) não dão muita atenção. Até que um dia, a clarividente Cleide (Nicette Bruno) afirma que Marcos terá que escolher entre o caminho da luz e o da vaidade quando crescer.

Após uma passagem de tempo, Marcos, já adulto, se muda para Barra Funda, onde conhece e se apaixona por Sônia (Paolla Oliveira).

Como Uma Onda (2004)

Como Uma Onda foi exibida entre novembro de 2004 e junho de 2005. A trama foi escrita por Walter Negrão e adiciona recentemente ao Globoplay.

A história central é em torno do triângulo amoroso entre Daniel (Ricardo Pereira) e as irmãs Nina (Alinne Moraes) e Lenita (Mel Lisboa). Ambas se interessam pelo rapaz durante uma viagem a Portugal, mas ele já está comprometido com Almerinda (Joana Solnado). Entretanto, suas famílias são rivais e não aprovam o relacionamento. É quando ele conhece as duas irmãs brasileiras.

Cheias de Charme (2012) poderia substituir Chocolate com Pimenta

Exibida pela primeira vez entre abril e setembro de 2012, Cheias de Charme foi um sucesso de audiência e repercussão com as "Empreguetes". A novela é de autoria de Filipe Miguez e Izabel de Oliveira.

As empregadas domésticas Maria da Penha (Taís Araújo), Maria do Rosário (Leandro Leal) e Maria Aparecida (Isabelle Drummond) se conhecem enquanto estão na delegacia.

Penha acusa a patroa Chayene (Cláudia Abreu) de agressão, Rosário é detida ao tentar invadir o camarim do cantor Fabian (Ricardo Tozzi), enquanto Cida se envolve em uma briga após flagrar o namorado com outra. As três se unem e, cansadas da vida que levam, decidem criar o grupo musical Empreguetes.

