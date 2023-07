Por onde anda Giovanna Gold hoje, a Alzira de Mulheres de Areia

A personagem Alzira de Mulheres de Areia foi interpretada pela atriz Giovanna Gold, 59, que segue trilhando carreira artística. Além do papel na trama de Ivani Ribeiro, a artista é bastante lembrada por ter interpretado Zefa na primeira versão de "Pantanal" (1990). Hoje, ela também tem uma segunda profissão.

Como está Giovanna Gold 30 anos depois?

O último trabalho de Giovanna Gold na televisão foi em 2021, quando interpretou Sâmila na novela "Gênesis", da Record. No ano passado, ela também fez uma breve participação nas cenas finais do remake de "Pantanal" (2022) junto com outros atores que estiveram na primeira versão da novela.

Além da carreira como atriz, Giovanna é empreendedora digital e criou um aplicativo para ajudar atores a decorarem os textos. A Alzira de Mulheres de Areia hoje também produz conteúdo para uma loja da área de moda e já deu aulas de ioga.

Gold também está no OnlyFans, plataforma para venda de conteúdo adulto. O valor da assinatura para ter acesso às publicações da atriz é de U$ 20 mensais (R$ 94,81 na cotação atual).

Depois do sucesso na primeira versão de "Pantanal" e em "Mulheres de Areia", Giovanna Gold fez outros trabalhos na televisão. A atriz fez breve participações nas novelas "A Viagem" (1994) e "Malhação" (1995), antes de conquistar o papel de Kátia em "Por Amor" (1997).

Em 2013, Gold participou do remake de "Chiquititas", no SBT, antes de partir para a Record onde participou da novela bíblica.

A atriz voltou às telinhas com a reprise de Mulheres de Areia, um dos maiores sucessos da teledramaturgia da Globo, mas afirmou em entrevista ao Notícias da TV, em julho deste ano, que não tem o costume de assistir às novelas da tarde. "Fico feliz pelo sucesso que está fazendo. É ótima. Aliás, também estou em outra reprise, em outro canal, Chiquititas no SBT. Ou seja, ando dando uns 25 de Ibope por aí, imagina quanta gente!", brincou.

Em 2022, Giovanna se envolveu em uma polêmica com a atriz Paula Barbosa, que interpretou Zefa na nova versão de Pantanal, ao dizer que a artista não havia respondido suas mensagens. No entanto, a neta de Benedito Ruy Barbosa afirmou que respondeu a um comentário feito por Gold e que repostou uma foto da veterana ao lado de Marcos Palmeira.

Veja: Raquel e Marcos se casam em Mulheres de Areia

Qual o final de Alzira em Mulheres de Areia?

Na trama em reprise na Globo, Alzira é uma moça que trabalha com Donato (Paulo Goulart) e ajuda Glorinha (Gabriela Alves).

Ao longo da trama, Alzira se apaixona por Tonho da Lua (Marcos Frota), que passa todo o tempo esculpindo esculturas de mulheres feitas de areia na praia. O rapaz até nutre um carinho pela moça, mas é por Ruth (Glória Ruth) que ele realmente é apaixonado.

Apesar da torcida para que os dois ficassem juntos no final da trama, o final de Alzira não é ao lado de seu amado. Tonho da Lua vai embora de Pontal D'Areia, montado em um cavalo, ao ser convidado para seguir viagem com o circo. Sobra para a moça apenas uma chance de se despedir do rapaz, enquanto o observa indo para longe.

Alzira termina a novela sozinha na praia, abraçando e beijando uma das estátuas feitas por Tonho da Lua, enquanto sofre com a falta de seu amado.

Giovanna Gold revelou que o final da personagem foi alterado após um pedido dela para a produção da novela. Originalmente, Alzira encontraria um novo amor e apareceria de mãos dadas com outro homem. "Quando veio o final da novela e a 'Magrela' [apelido da personagem] terminava de mão dada com outro, e não com o Tonho, foi punk. Não acreditei, como assim? Falei com o Wolf [Maya, diretor do folhetim] e ele concordou, 'final muito careta'", relembrou a atriz.

Veja: Qual a idade de Glória Pires em Mulheres de Areia?