Raquel e Marcos se casam em Mulheres de Areia

Todos os trambiques de Raquel (Gloria Pires) para conseguir ficar com o amado de sua irmã gêmea dão certo em Mulheres de Areia e ela leva o herdeiro de Virgílio (Raul Cortez) para o altar. Raquel e Marcos se casam na novela de Ivani Ribeiro, mas nem tudo sai como planejado para a vilã.

O que acontece com Raquel e Marcos em Mulheres de Areia?

O casamento de Raquel e Marcos ocorreu no capítulo 27 da exibição original de Mulheres de Areia. Com o andamento da atual reprise na faixa do Edição Especial - que contou com episódios reduzidos em sua semana de estreia e também tem eventuais cortes - a cena do casório da dupla deve ir ao ar por volta dos últimos capítulos do mês de julho.

O casamento da dupla não é como um conto de fadas e é marcado por climão e tristeza. Ruth fica devastada ao ver a irmã malvada fisgar seu amado, mas não faz escândalo. Para piorar, ela também é humilhada por Raquel, que provoca a boazinha ao perguntar se ela quer dar um beijo no cunhado após a cerimônia. Além disso, poucos são os convidados, devido a uma sabotagem de Andréa (Karina Perez), ex-noiva de Marcos. E para completar, Malu (Vivianne Pasmanter), irmã do herdeiro, faz cena e vai toda vestida de preto para se mostrar contra a união.

Apesar de tudo, Raquel e Marcos terminam casados ao final da cerimônia. Os problemas do casal começam pouco depois, logo na lua de mel. Eles viajam para celebrar a união, mas a personalidade da irmã de Ruth vem a tona e já começa a incomodar. Raquel e Marcos passam a brigar e a situação piora quando a interesseira bebe mais do que devia e chama Marcos pelo nome de seu verdadeiro amor, Vanderlei (Paulo Betti).

O casamento de Raquel e Marcos segue com problemas, o casal vive em discussões e o ricaço acusa a esposa de traição. Tudo muda quando Raquel sofre um acidente no mar e é dada como morta. Ruth vê na oportunidade sua chance de ficar com Marcos e então assume o lugar da irmã malvada.

O relacionamento deles não é fácil de início, pois Marcos pensa ainda estar ao lado de Raquel e não a ama mais. Contudo a atração entre eles fala mais alto e o romance engrena. Ruth fica com medo de contar a verdade para o amado, mas ele percebe sozinho que a mulher ao seu lado não é a gêmea malvada. Assim, quando Ruth confessa que ficou no lugar da irmã, Marcos diz que já sabia de tudo.

Com a verdade finalmente revelada, a felicidade da dupla não dura muito, já que Raquel retorna. Com sede de vingança, ela promete acabar com a irmã e tenta separar o casal. A megera quase consegue se dar bem no final da trama, pois dopa Marcos e engana Ruth, que pensa que os dois foram parar na cama. Mas o casal consegue se acertar depois que a mãe das gêmeas, Isaura (Laura Cardoso), conta sobre as artimanhas da filha e Ruth descobre que não foi traída pelo amado.

Marcos e Ruth então conseguem um final feliz, já que Raquel morre nos capítulos finais de Mulheres de Areia, ao sofrer um acidente de carro, deixando assim o casal em paz para sempre.

Que horas passa Mulheres de Areia na Globo?

A novela estrelada por Gloria Pires vai ao ar de segunda a sexta-feira às 14h45, logo após o Jornal Hoje. Não há exibição aos sábados. Após a transmissão na televisão, o capítulo do dia é adicionado ao catálogo da Globoplay para os assinantes de todos os pacotes do serviço streaming. Os episódios ficam disponíveis na página "Mulheres de Areia - Edição Especial", que pode ser encontrada na barra de pesquisa.

Para quem é mais ansioso e não aguenta esperar pelos capítulos diários na TV Globo no Edição Especial, o folhetim de Ivani Ribeiro está disponível com seus 201 capítulos disponíveis na íntegra na plataforma. Quem assistir por esta opção vai conferir a edição original de 1993 e não com cortes da versão exibida atualmente.

