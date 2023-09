Por onde anda Joana Fomm, a Natália da 1ª versão de Elas por Elas?

A atriz Joana Fomm, 84, interpretou Natália na primeira versão de "Elas por Elas". A famosa, um dos grandes nomes da teledramaturgia brasileira, já atuou em dezenas de novelas da Globo. A mineira está atualmente afastada das telinhas depois de mais de 60 anos de carreira.

Como está Joana Fomm hoje?

Joana Fomm hoje não trabalha mais na televisão. O último papel da atriz nas telinhas foi em 2019, quando interpretou Armênia no seriado "República do Peru", na TV Brasil. Fez breves participações na série "Sob Pressão", da Globo, no mesmo ano e em 2023, a atriz interpretou a Morte no filme "Fervo".

Atualmente, a famosa mora no Leblon, no Rio de Janeiro. Fomm tem um único filho, Gabriel Fomm Gouveia, de 48 anos, fruto do casamento com o escritor Ricardo Gouveia. A atriz foi casada outras vezes, mas desde que se separou do quarto marido, não assumiu outros relacionamentos publicamente.

A atriz é lembrada por ter vivido várias vilãs em novelas da Globo. Fez sua estreia na emissora em 1967, quando esteve em "O Homem Proibido". O primeiro papel marcante foi em "'Dancin’ Days", interpretando a maquiavélica Yolanda Pratini.

Essa foi a primeira da série de antagonistas que Joana Fomm interpretaria. Engatou uma novela na outra, incluindo outros títulos marcantes como "Corpo a Corpo" (1984), na qual viveu a vilã Lúcia Gouveia. Outro papel bastante popular foi o de Perpétua em "Tieta" (1989).

Também foi Carmem Maura em "Vamp" (1991), Salustiana em "Fera Ferida" (1993), Olga em "Esplendor" (2000), Cecília em "O Clone" (2001), Odete em "Boogie Oogie" (2014), para citar algumas.

Além da Globo, também trabalhou em novelas do SBT, Record, fez peças de teatro e mais de 30 filmes para o cinema.

Em 2007, Joana Fomm foi diagnosticada com câncer de mama, mas se recuperou após passar por quimioterapia e cirurgia. A atriz também disse ter passado por um período de depressão após ficar sem trabalhos em 2013.

Atriz interpretou Natália em Elas por Elas

Joana Fomm também foi uma das protagonistas de "Elas por Elas", em 1982, na qual interpretou Natália. A personagem é a mais misteriosa entre as sete amigas, pois quer descobrir qual delas matou seu irmão Bruno na última reunião do grupo.

A trama ganha um remake 40 anos depois da exibição original. Agora, o papel de Natália fica com a atriz Mariana Santos, que entrou no elenco para substituir Mônica Iozzi.

Natália viveu um grande drama ainda na juventude. Durante uma festinha das amigas na casa de Helena, hoje interpretada por Isabel Teixeira, o irmão gêmeo da personagem morreu ao cair de um penhasco. Todos acreditam que tenha sido um acidente, mas Natália passou os últimos 25 anos obcecada pelo caso e culpando as amigas pela tragédia.

A personagem fica resistente em reencontrar as colegas, mas aproveita a oportunidade para abrir uma investigação sobre quem matou Bruno.

Mariana Santos é mais conhecida por ter atuado em "Pega Pega" e "Cara e Coragem", além do "Zorra Total" e "Tomara Que Caia" (2015).

O remake de Elas por Elas vai ao ar de segunda a sábado, às 18h05, horário de Brasília, logo após o Vale a Pena Ver de Novo. No elenco principal também estão as atrizes Deborah Secco, Isabel Teixeira, Késia Estácio, Thalita Carauta, Maria Clara Spinelli e Karine Teles. Lázaro Ramos retorna às novelas para interpretar o icônico detetive Mário Fofoca.