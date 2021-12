Por onde anda o ator Victor Fasano? Ator está em ‘O Clone’

Galã das telinhas entre os anos de 1990 e 2000, Victor Fasano não dá às caras na televisão ou cinema já há algum tempo. Atualmente, o ator, apresentador e ex-modelo está com 63 anos de idade e pode ser visto na reprise de O Clone, gravada em 2001. Mas afinal, por onde anda Victor Fasano?

Por onde anda Victor Fasano?

Afastado da atuação, atualmente Victor Fasano coordena projetos sociais em defesa da biodiversidade, preservação da vida de animais silvestres e também da Amazônia. Pelas redes sociais, o ator mostra que aproveitado bastante seu tempo em viagens ao redor do mundo. Nos últimos meses de 2021, o famoso compartilhou momentos de lazer em vários países, como Grécia, Iêmen, Egito e Qatar.

O paulista também aproveitou para relaxar em solo brasileiro e compartilhou imagens de sua visita a Chapada dos Veadeiros, em Goiás.

Em entrevista ao Sensacional, do GNT, em 2019, Victor Fasano comentou como estava a vida no momento e disse que não sente falta de fazer novela. “Saudade não tenho, tenho [saudade] de trabalhar, de estar em cena. Tudo o que está em volta disso, não sei se tenho muita vontade. Se for personagem de galã, esquece”, comentou.

O último personagem de Victor Fasano nas telinhas foi Herodes, na novela da Record, Milagres de Jesus, em 2015. Alguns anos depois, em 2018, ele reprisou o papel de Herodes na peça Paixão de Cristo de Nova Jerusalém, em Pernambuco.

Nas telinhas desde 1990, quando fez seu primeiro papel em uma novela, o Zeca de Barriga de Aluguel, o ator já somou muitos trabalhos relevantes para o currículo. Conheça as novelas e séries que você pode assistir com Victor Fasado para matar a saudade agora que você sabe por onde anda o famoso:

Tavinho em O Clone

A boa notícia para os fãs de Victor Fasano é que o ator está em O Clone, novela reprisada no Vale a Pena Ver de Novo da Globo, em 2021.

Na trama de Glória Perez, o bonitão é casado com a ciumenta Lidiane (Beth Goulart), pai de Cecéu (Sérgio Marone) e Telminha (Thaís Fersoza).

O galanteador vai se envolver em um polêmica ao ter que provar que não é pai do filho de Karla, interpretada por Juliana Paes.

Leia também:

De Lua de Cristal a Soninha de O Clone: como está Andressa Koetz hoje?