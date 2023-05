Por onde anda Pitty Webo, a Marcinha de Mulheres Apaixonadas?

A Marcinha de Mulheres Apaixonadas, interpretada pela atriz Pitty Webo, 43, não trabalha mais na televisão há anos. A intérprete da filha de César (José Mayer) segue trilhando carreira artística, mas apenas no teatro e não pensa em retornar aos folhetins.

Como está a Marcinha de Mulheres Apaixonadas hoje?

Pitty Webo atualmente trabalha como diretora e professora de teatro. A atriz está em cartaz com a peça “Madonna, a menina que queria cantar e dançar”, no Rio de Janeiro, na qual interpreta a diva pop.

A Marcinha de Mulheres Apaixonadas é formada em Artes Cênicas pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNI-RIO) e comanda sua própria empresa na qual dirige e produz peças de teatro, séries, filmes, espetáculos, musicais e cursos. A atriz atuou em mais de vinte peças e protagonizou dois filmes, além dos trabalhados realizados na Globo.

Em entrevista ao Gshow, em maio deste ano, Webo afirmou que não sente falta de atuar na televisão. “Sou uma mulher de teatro. Não sinto falta da televisão, embora adore gravar, mas meu foco sempre foi o teatro”, disse.

Além de Mulheres Apaixonadas, Pitty Webo esteve nas novelas “Suave Veneno” (1999) e “Malhação” (2001). Na Globo, a artista também se destacou ao interpretar Bebel Gilberto na série especial “Por toda minha Vida: Cazuza (2006)”. Já na HBO, esteve na minissérie Mandrake (2005).

Nos anos seguintes, Webo passou a se dedicar totalmente ao teatro. A artista escreveu, dirigiu e atuou na comédia “Mulheres Solteiras Procuram”, em 2009, peça que ficou em cartaz até fevereiro deste ano devido ao enorme sucesso.

Apesar de não trabalhar mais em folhetins, a Marcinha de Mulheres Apaixonadas ficou marcada na carreira da atriz e também na memória do público. “É incrível como essa personagem marcou gerações. Sempre fui atriz de teatro e não tinha dimensão do público que acompanhava novelas. Tenho muito orgulho de ter participado dessa novela, incrivelmente escrita pelo genial Manoel Carlos. Atuar em um texto tão bom é uma dádiva para o ator. Foi realmente um marco na minha vida”, pontuou.

Pitty Webo é mãe de dois filhos, Lucy, de 9 anos, e Tom, de 6 anos. A atriz foi casada duas vezes, mas se separou do segundo marido em 2017.

O que acontece com a personagem na novela?

Marcinha é filha do médico César e de Isabel (Chris Bonna), que morre no início da novela por conta de uma doença fatal. Seu irmão, Rodrigo (Leonardo Miggiorin), culpa o pai pela tristeza profunda que matou a mãe dos jovens.

A personagem se apaixona por Fred (Pedro Furtado), seu colega de escola, mas sofre quando o rapaz não corresponde ao interesse. Isso porque ele vive um romance com a professora Raquel (Helena Ranaldi), que é casada com um homem violento.

A jovem também é a única que aceita o casamento de seu pai com Laura (Carolina Kasting), o que deixa Rodrigo incomodado, já que ele é contra a nova união do médico. Mais adiante, também é ela quem apoia César a ficar com Helena (Christiane Torloni).

Apesar de tanto correr atrás de Fred e apoiar a felicidade de outras pessoas, Marcinha termina a novela sozinha. O ‘crush’ da personagem morre em um acidente de carro junto com Marcos (Dan Stulbach), marido de Raquel.

Mulheres Apaixonadas está sendo reprisada mais uma vez no Vale a Pena Ver de Novo. O folhetim vai ao ar de segunda a sexta, às 17h10, horário de Brasília. Todos os capítulos também estão disponíveis para os assinantes do Globoplay.

A trama de Manoel Carlos foi um dos maiores sucessos do horário das 21h, marcada por personagens que ficaram na memória afetiva dos noveleiros. Em sua exibição original, obteve 46.50 pontos de média de audiência.

Veja: Como estão as crianças de Mulheres Apaixonadas hoje?