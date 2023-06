Por onde anda Rodrigo Santoro, o Diogo de Mulheres Apaixonadas?

Rodrigo Santoro é um dos atores brasileiros mais bem-sucedidos. Atualmente, o artista segue carreira internacional e atua em um seriado americano da Paramount+. O famoso também já atuou em alguns filmes fora do país depois que deixou de fazer folhetins.

Como está Rodrigo Santoro hoje?

Rodrigo Santoro hoje está com 47 anos de idade e segue trabalhando como ator, morando em Los Angeles, nos Estados Unidos. O famoso faz parte do elenco da série Wolf Pack, drama adolescente sobrenatural baseado no livro de Edo van Belkom, interpretando Garrett, pai de dois filhos adolescentes.

No Brasil, Santoro esteve recentemente no seriado "Sem Limites" (2022), do Prime Video, e em "Sessão de Terapia" (2021), do Globoplay. Ele também esteve no filme "Sete Prisioneiros" (2021), da Netflix

O ator é um dos poucos brasileiros que trabalharam ao lado de grandes nomes de Hollywood. Em 2003, mesmo ano que interpretou Diogo em "Mulheres Apaixonadas", Santoro fez sua estreia no cinema nacional ao interpretar Randy no filme "As Panteras Detonando" ao lado de Cameron Diaz, Drew Barrymore e Demi Moore. Também já atuou com nomes que incluem Nicole Kidman e Jim Carrey ao longo da carreira.

Desde seu primeiro passo no mercado internacional de cinema, Santoro esteve em outros títulos como "300” (2006), “Ben-Hur" (2016) e no seriado de sucesso "Lost" (2006).

Em entrevista ao Gshow em dezembro de 2022, durante a CCXP, o ator falou sobre ter o status de astro internacional. “Não caiu essa ficha. Eu sou um artista que trabalha pelo mundo, mas eu não me coloco em nenhum lugar de astro internacional. Ano passado por exemplo eu trabalhei na Espanha, a série 'Wolf Pack' eu fiz nos Estados Unidos, dois anos atrás eu fiz 'Os Sete Prisioneiros' no Brasil. Eu diria que vou onde está a oportunidade de trabalho que me estimule, mexa comigo de alguma forma”, disse.

Sua última novela na Globo foi em 2016, quando atuou em "Velho Chico". Outros folhetins que contaram com Santoro foram "Olho no Olho" (1993), "Explode Coração" (1995), "Suave Veneno" (1999) e "Estrela-Guia" (2001).

Rodrigo Santoro é casado com com a modelo Mel Fronckowiak desde 2016. Os dois são pais de Nina, de 6 anos.

Qual o final de Diogo em Mulheres Apaixonadas?

Diogo é filho de Lorena (Susana Vieira) e Rafael (Cláudio Marzo). Apesar da fama de mulherengo, o rapaz aceita se casar com Marina (Paloma Duarte) após a jovem engravidar. O personagem também se envolve com Luciana (Camila Pitanga), causando atritos entre ela e sua noiva.

Mesmo depois de ver Diogo e Luciana se beijando no dia de seu casamento, Marina não desiste de se unir oficialmente ao rapaz.

Mais adiante na trama, Marina perde o bebê que espera. Essa será a brecha que Luciana verá como uma oportunidade de voltar a se relacionar com o primo. Nem mesmo o romance dela com César (José Mayer) irá impedi-la de correr atrás de seu verdadeiro amor.

Depois de muitas intrigas entre o triângulo amoroso de Mulheres Apaixonadas, Diogo e Luciana ficam juntos no final da novela. O rapaz volta ao Brasil para ficar ao lado de sua amada.

Mesmo com a separação de Diogo, Marina não fica sozinha. A personagem tem um final feliz ao lado de Expedito (Rafael Calomeni), com quem engata um namoro.

A reprise de Mulheres Apaixonadas vai ao ar de segunda a sexta, às 17h05, horário de Brasília, no Vale a Pena Ver de Novo. A novela da Manoel Carlos vai ao ar logo após a Sessão da Tarde. Se tiver um número de capítulos próximo a exibição original, é provável que o folhetim fique no ar até 2024.

