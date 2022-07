Por que a Juma vira onça? ‘Reiva’ provoca nova transformação

A ‘reiva’ que a protagonista sente é o motivo por que a Juma vira onça. Assim como Maria Marruá, a personagem tem o poder sobrenatural de transformar em onça-pintada em determinadas situações para se proteger quando se sente ameaçada.

Por que a Juma vira onça na novela Pantanal?

Por que a Juma vira onça? A protagonista se transforma no animal quando está com raiva ou se sente em perigo. A transformação em onça-pintada é uma forma dela se defender de situações perigosas ou quando se sente acuada por outras pessoas.

Não há uma explicação sobre como isso começou a acontecer. A primeira a se transformar em onça foi Maria Marruá, mãe de Juma. Conforme mostrado na primeira fase da novela e também como foi contado pelo Velho do Rio (Osmar Prado), a matriarca se transformou em onça pela primeira vez quando abandonou sua filha recém-nascida em uma canoa e depois voltou para buscá-la quando viu uma sucuri se aproximando da embarcação.

Maria também se transformou em onça quando o jagunço contratado por Muda (Bella Campos) chegou para matá-la. Apesar de ter atacado o homem, ela não conseguiu derrotá-lo.

Depois da morte de Maria, Juma também começa a se transformar no animal. Um dos momentos mais marcantes da transformação da mocinha é quando ela e Muda são atacadas por um caçador que tenta estuprá-las. A protagonista pula em cima de seu algoz e com seus dentes de onça, arranca a orelha do homem.

Juma também tem algumas características típicas dos felinos mesmo quando está sob forma humana. Ela consegue sentir o cheiro das pessoas que estiveram em sua tapera e, muitas vezes, anda como se estivesse sob quatro patas e imita o jeito das onças.

Nos capítulos que foram ao ar nesta semana em Pantanal, Juma virou onça mais uma vez. A mocinha descobriu que Jove (Jesuíta Barbosa) mentiu para ela e para o Velho, e revelou a foto que ele tirou da entidade. José Leôncio (Marcos Palmeira) tenta impedir que a nora fuja para a tapera e tranca a garota no quarto. Com ‘reiva’ da família Leôncio, a protagonista se transforma no animal e consegue escapar da fazenda pela janela.

Irma (Camila Morgado), Filó (Dira Paes) e Mariana (Selma Egrei) ouvem apenas o esturro da onça que vem do quarto onde Juma estava presa e se assustam com o ruído. Quando Zé Leôncio chega para ver o que aconteceu, não encontra a nora no local.

José Lucas vai atrás de Juma

José Lucas (Irandhir Santos) vai ouvir Zaquieu (Silvero Pereira) e Alcides (Juliano Cazarré) contando que encontraram com uma onça e assim que souber que a cunhada fugiu, assumirá que o animal na verdade era Juma.

“Ocê viu a onça, peão?”, pergunta Tibério (Guito.) “Não, mas tô indo atrás dela”, fala José Lucas. “Tão dizendo que era a Juma, Tibério… Eu tenho que tirar isso a limpo”, continua.

O primogênito sai atrás da cunhada e decide ficar na tapera até ela aparecer. “Não vou embora daqui enquanto ela não chegar! Se fugiu ela vai vir pra cá. É. Só não vem se pegarem ela no caminho. Se ela virou onça de verdade é capaz que pegue”, reflete.

Dito e feito: Juma volta para a tapera. Os dois vão começar a conversar e a menina-onça dirá que não ama mais seu esposo após ele ter traído a confiança do Velho do Rio. “Mas ele é teu marido”, argumentará José Lucas. “Meu, ele não é mais nada!”, vai responder a onça.

José Lucas dirá que vai ajudar Juma enquanto ela estiver na tapera e receberá um pedido inusitado da cunhada – ela dirá que não quer que ele vá embora. Os dois vão morar juntos por um tempo na humilde residência até que Jove descobrirá que o irmão está com sua esposa e irá jurá-lo de morte.