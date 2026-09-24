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Relembre Giovanna Gold em Mulheres de Areia como Alzira e Zefa em Pantanal

Atriz fez sucesso em novelas globais

Escrito por Anny Malagolini
Giovanna Gold em Mulheres de Areia Foto: TV Globo
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Giovanna Gold ficou marcada na televisão brasileira por personagens como Zefa, na primeira versão de Pantanal (1990), e Alzira, em Mulheres de Areia (1993). A atriz, que atualmente está com 59 anos, segue trabalhando na área artística e voltou a ganhar atenção do público em 2026 ao participar de A Fazenda 18.

Quem era Alzira em Mulheres de Areia?

Em mulheres de Areia, Alzira tinha uma paixão por Tonho da Lua, mas o escultor nunca correspondeu aos sentimentos da moça. O personagem de Marcos Frota era apaixonado por Ruth (Glória Pires), que, por sua vez, vivia um romance com Marcos (Guilherme Fontes).

Durante a novela, Alzira acompanha de perto a trajetória de Tonho e sofre com a relação dele com Ruth. Mesmo demonstrando carinho pela jovem, o escultor não desenvolve um relacionamento amoroso com ela.

O desfecho dos dois também não é um final feliz. Nos capítulos finais, Tonho da Lua recebe um convite para viajar com uma companhia de circo que chega a Pontal D’Areia. Encantado com a possibilidade de seguir uma vida ligada à arte, ele aceita o convite e deixa a cidade.

Alzira fica para trás. Em uma das cenas finais, a personagem aparece sozinha na praia, diante das esculturas feitas por Tonho, sofrendo com a partida do homem por quem era apaixonada.

O final de Alzira teve uma particularidade: a atriz Giovanna Gold revelou anos depois que pediu à produção uma alteração no destino da personagem. A ideia original era que Alzira terminasse a novela acompanhada por outro homem. Para Giovanna, porém, o desfecho não combinava com a trajetória da personagem, que havia passado a trama inteira apaixonada por Tonho da Lua.

A atriz conversou com o diretor Wolf Maya e defendeu que Alzira não deveria simplesmente aparecer de mãos dadas com um novo amor. O resultado foi um encerramento mais melancólico, com a personagem sozinha e sofrendo pela partida de Tonho.

Antes de interpretar Alzira, Giovanna Gold havia conquistado destaque como Zefa em Pantanal, exibida pela Manchete em 1990.

O papel se tornou um dos mais lembrados da carreira da atriz e fez com que ela permanecesse associada à novela mesmo décadas depois. Após a produção, Giovanna ainda participou de A História de Ana Raio e Zé Trovão (1991), também da Manchete, antes de retornar à Globo.

Quando o remake de Pantanal foi exibido pela Globo em 2022, Giovanna fez uma participação especial na novela. A presença da atriz foi uma referência à versão original da trama, na qual havia interpretado Zefa.

Trajetória de Giovanna Gold

Depois do sucesso de Mulheres de Areia, Giovanna Gold continuou trabalhando na televisão, no cinema e no teatro. A atriz participou de produções como A Viagem (1994), Malhação (1995), Por Amor (1997) e Chiquititas (2013), do SBT, na qual interpretou Carmen.

Na Record, ela esteve no elenco de Gênesis (2021), interpretando Sâmila. Também voltou a aparecer em Pantanal (2022), remake da novela que havia protagonizado em sua primeira versão, desta vez em uma participação especial nas cenas finais.

Giovanna também passou a investir em outros projetos. A atriz criou um aplicativo voltado para atores que precisam decorar textos e passou a produzir conteúdo para a internet. Ela também já trabalhou com aulas de ioga e participa de projetos ligados à moda.

Em 2026, a atriz voltou a ficar sob os holofotes ao integrar o elenco de A Fazenda 18.

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é formado em Comunicação Social, com trajetória no jornalismo online, voltado para a estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, acumula experiência na cobertura de notícias de economia, serviços, finanças e temas de interesse público. Profissional sob o DRT 1272/MS

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