Filme de animação acompanha o personagem em uma aventura para recuperar suas vidas perdidas

Sessão da Tarde exibe Gato de Botas 2 nesta quinta; veja horário do filme

Sessão da Tarde exibe Gato de Botas 2 nesta quinta; veja horário do filme

Quem ligar a TV Globo na tarde desta quinta-feira (24) vai encontrar uma aventura para toda a família na Sessão da Tarde. O filme exibido hoje é Gato de Botas: O Último Desejo, que coloca o personagem do universo de Shrek no centro de uma nova jornada. A produção será exibida por volta das 15h35.

Sobre o que é Gato de Botas 2

Em Gato de Botas: O Último Desejo, o famoso felino descobre que já gastou oito de suas nove vidas. Diante da possibilidade de perder sua última chance, ele decide partir em busca do mítico Último Desejo, capaz de restaurar suas vidas.

Durante a jornada, o Gato de Botas reencontra Kitty Pata-Mansa, antiga parceira, e conhece Perro, um cachorro bastante otimista que acaba se juntando à aventura.

O protagonista também passa a ser perseguido pela própria Morte, representada na história por um misterioso e ameaçador lobo. A presença do personagem dá um tom diferente à animação, que combina as cenas de humor e aventura com reflexões sobre mortalidade, medo e a maneira como cada pessoa encara a própria vida.

A busca pelo desejo ainda coloca o grupo no caminho de outros personagens conhecidos dos contos de fadas, como Cachinhos Dourados e os Três Ursos, além de Joãozinho.

Na versão original, Antonio Banderas volta a emprestar a voz ao Gato de Botas, enquanto Salma Hayek interpreta Kitty Pata-Mansa. O elenco também conta com Florence Pugh como Cachinhos Dourados e Harvey Guillén como Perro.

A direção é de Joel Crawford, responsável por conduzir a continuação dentro do universo de Shrek.

Animação chamou atenção pelo visual

Além da história, Gato de Botas: O Último Desejo chamou atenção pelo estilo de animação. O longa combina animação em 3D com elementos visuais que lembram ilustrações e histórias em quadrinhos, criando sequências de ação mais dinâmicas.

A produção também foi indicada ao Oscar de Melhor Filme de Animação em 2023, consolidando a recepção positiva que recebeu durante a temporada de premiações.

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