Por que Agatha foi presa em Terra e Paixão?

Nos próximos capítulos de Terra e Paixão, será revelado ao público que Agatha foi presa. A personagem interpretada por Eliane Giardini não está morta como os habitantes de Nova Primavera pensavam, e passou todo esse tempo na cadeia pagando por um crime que não cometeu.

O que aconteceu com Agatha em Terra e Paixão?

Agatha foi presa injustamente pelo assassinato de um homem e passou vinte anos na cadeia. A mãe de Caio aparecerá pela primeira vez na novela em cenas previstas para irem ao ar em 15 de agosto, conforme informado pela colunista Carla Bittencourt, do Notícias da TV.

Será explicado que Agatha forjou a própria morte para fugir de Antônio (Tony Ramos), que era extremamente possessivo, ciumento e agressivo, e deixou claro para a mulher que iria matá-la caso ela pedisse o divórcio.

A mãe de Caio explicará que planejava voltar para buscar o filho recém-nascido, mas acabou se envolvendo acidentalmente na morte de um homem. Agatha foi apontada de forma injusta como a responsável pelo assassinato do rapaz, que possivelmente era seu amante Evandro (Rafael Cardoso), e foi condenada há duas décadas de prisão.

A única pessoa que sabe de toda a verdade é Angelina (Inez Viana). Será a governanta quem estará na porta do presídio para recepcionar a mulher quando ela deixar a cadeia e a levará até nova Primavera a seu pedido.

Chegando na cidade, Angelina ajudará a aproximar Agatha e Caio. Em um primeiro momento, o primogênito rejeitará a mãe e mandará ela embora sem nem querer ouvir a explicação. O rapaz achará imperdoável o fato de ter sido abandonado pela genitora, o que lhe causou uma vida inteira de sofrimento, e vai surtar não só com a mulher, mas também com Angelina.

Caio surta ao reencontrar a mãe

Caio vai explodir de raiva ao reencontrar Agatha. O rapaz vai chamar a mulher de farsante e vai acusá-la de querer enganá-lo. "Uma mãe não abandona um filho que acabou de nascer, não finge que morreu e fica esses anos todos sumida. Vocês estão mentindo!", gritará.

"Sou eu, Caio. Sou eu, Agatha, a sua mãe. Eu voltei para você, meu filho", dirá ela, deixando o rapaz assustado. "Você não é minha mãe coisa nenhuma!", cortará ele.

A matriarca contará toda a história e também dirá que Angelina só descobriu a verdade depois e passou a cuidar de Caio a pedido dela, mandando fotos e cartas. Agatha também garante que foi ela quem pediu para que a empregada da família La Selva mantivesse o segredo, além de visitá-la de forma recorrente na prisão.

Depois de finalmente dar a chance da mulher se explicar, Caio ficará sensibilizado com a história da mãe e fará as pazes com a mulher. O primogênito prometerá que vai ajudá-la a reconstruir sua vida e protegê-la de Antônio. Agatha também se encontrará com Gentil (Flávio Bauraqui), com quem teve um caso no passado, e Jonatas (Paulo Lessa), seu filho.

Enquanto Agatha não chega em Nova Primavera, alguns personagens já estão se adiantando caso a mulher realmente apareça. Irene (Glória Pires) já descobriu através de Antônio e Caio que há a possibilidade da mãe do rapaz não ter morrido.

Temendo que seu casamento não tenha validade perante a lei, a madame ofereceu uma grande quantidade em dinheiro para Nice (Alexandre Richter) sumir com Agatha. As duas são amigas há muitos anos e têm motivos para quererem que a mãe de Caio continue desaparecida.

