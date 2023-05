Em resumo de Chocolate com Pimenta dos próximos capítulos, Aninha será vítima de armação de Jezebel - Foto: Reprodução/Globo

Resumo de Chocolate com Pimenta atualizado de 1 a 5 de maio

Resumo de Chocolate com Pimenta atualizado de 1 a 5 de maio

rOs próximos capítulos da saga de Ana Francisca (Mariana Ximenes) não será nada fácil. Quem acompanhou a reprise na semana passada viu que Sebastian (Tarcísio Filho) e Jezebel (Elizabeth Savalla) foram atrás da advogada Sofia (Patrícia França) e vão tentar tudo para derrubar a viúva de Ludovico (Ary Fontoura). Miguel (Caco Ciocler) pressentiu que algo ruim está para acontecer e o resumo de Chocolate com Pimenta mostra que o golpe entrará em ação nesta 1ª semana de maio.

VEJA - Por que Aninha perde a fábrica de chocolates

Resumo de Chocolate com Pimenta de segunda-feira, 1 de maio

No capítulo desta segunda-feira, 1 de maio, Beto tentará descobrir o plano de Jezebel contra Aninha. Enquanto isso, o vigarista Sebastian vai descobrir o segredo do soldado Peixoto, que seguirá Olga no episódio e deixará a mimada irritada.

Margot irá até Jezebel e falará para a megera que Aninha quer oferecer um emprego a ela, mas a irmã de Ludovico vai negar a proposta. Sebastian e Jezebel vão acompanhar a advogada que contrataram para derrotar Aninha.

Por conta do término com Danilo (Murilo Benício), Ana Francisca pedirá que Miguel devolva sua tiara para o ex. Revoltado, Danilo falará que nunca mais quer ver Ana na sua frente.

Gigi visitará o prefeito Vivaldo e Dona Mocinha vai experimentar o seu vestido de noiva. Graça verá Celina e Guilherme conversando e não gostará nada da situação. O casamento de Margarido e Dona Mocinha irá acontecer e todos vão comemorar a cerimônia.

Veja também - Resumo da novela Vai na Fé do dia 1 de maio tem DNA falso

Resumo da novela do capítulo de terça-feira, 2 de maio

No capítulo de terça, 2 de maio, após dada a largada de Jezebel e Sebastian no processo contra Aninha, a viúva receberá uma intimação e questionará a cunhada sobre o processo que foi aberto contra ela. Com o papel falsificado, Jezebel dirá que descobriu um documento de Ludovico que cede toda a fortuna para ela.

Após o casamento, Dona Mocinha ficará com medo da noite de núpcia e deixará Margarido trancado para fora do quarto. O tio de Aninha baterá na porta e soltará gritos, pedindo para entrar. Quem conversará com a personagem de Denise Del Vecchio sobre o assunto para tentar resolver a situação será Carmem (Laura Cardoso)

Ana Francisca contará para Miguel sobre o processo que Jezebel abriu e depois contratará Guilherme (Rodrigo Faro) como advogado. O rapaz contará para Danilo que a loira pode perder tudo que tem.

Reginaldo dirá para Ana Francisca que quer testemunhar a favor dela. Já Conde Klaus bajula Sebastian para conseguir uma parte do processo que Jezebel pretende ganhar e Vivaldo faz o mesmo com a megera. Além disso, o prefeito Vivaldo afirma que vai testemunhar a favor de Jezebel.

Resumo de Chocolate com Pimenta de quarta-feira, 3 de maio

Nas próximas cenas da novela, Bárbara (Lilia Cabral) torcerá pela queda de Aninha. Seu marido, Vivaldo, garantirá ao sobrinho Danilo que esta é a chance dele se vingar Ana Francisca e sugerirá que ele testemunhe contra a ex-noiva. Danilo avisará que não pretende testemunhar contra Aninha, mas o prefeito dirá que ele vai ser chamado para depor, porque já deu seu nome para a advogada de Jezebel.

Dona Mocinha vai escapar pela janela, ainda com medo da primeira vez com o marido, por isso Margarido pedirá ajuda para encontrar a noiva.

Epaminondas e Bernardo vão decidir testemunhar a favor de Aninha. Já contra ela, Terêncio, Olga e Klaus prometeram testemunhar para ajudar Jezebel no golpe. O soldado Peixoto vai chantagear Olga e exigirá que ela lhe dê um beijo por dia ou ele vai procurar o juiz e contar que todos têm interesse em derrubar Ana Francisca.

Guilherme avisará Aninha que ela pode perder tudo e que para que isso não aconteça, eles precisam provar que o documento de Jezebel é falso.

Gigi conta tudo o que sabe para Margot, que pede que ela continue espionando. Além disso, Danilo irá até Olga e pedirá que ela não testemunhe contra Ana Francisca.

Bernardo e Cássia vão marcar um encontro secreto na cachoeira e Dália encontrará Mocinha no galinheiro. Por fim no resumo de Chocolate com Pimenta deste capítulo, Margot irá até o escritório de Guilherme e dirá que pode ajudá-lo a ganhar o processo, mas ele a expulsará.

Resumo de Chocolate com Pimenta quinta-feira, 4 de maio

Neste capítulo, 4 de maio, Ana Francisca pedirá que Guilherme deixe Margot falar e a personagem de Rosamaria Murtinho garantirá ter sido amiga de Ludovico e que por isso pode testemunhar a favor da viuvinha.

Celina recorrerá a ajuda de Ana Francisca e pedirá que ela pense em outro método para enganar o conde Klaus. Carmem pedirá a Margarido que deixe Mocinha em paz por um tempo. Escondidos em um encontro, Cássia não deixará que Bernardo a beije.

Danilo receberá uma intimação e Sofia garantirá ao rapaz que ele precisa depor no tribunal. Ana Francisca ficará chocada ao descobrir por Margot sobre o depoimento de Danilo. Eles discutirão por isso, Aninha acusará o ex de ser baixo e ele retrucará, ao dizer que está torcendo para ela morar embaixo da ponte.

Olga pedirá que Peixoto vigie Cássia e lhe dará dois beijos. Em seguida no resumo de Chocolate com Pimenta, Ana Francisca vai se preparar para a audiência com o juiz e Márcia aconselhará a prima a contar durante a audiência que Ludovico se casou com ela para dar um nome para seu filho Tonico (Guilherme Vieira).

Leia também - Márcia e Timóteo se casam em Chocolate com Pimenta?

Resumo do capítulo de sexta-feira, 5 de maio

No resumo de Chocolate com Pimenta do último capítulo da semana, 5 de maio, Ana Francisca se negará a contar a verdade para o juiz, pois não quer que Tonico saiba que Ludovico não era o seu pai de verdade.

Já Terêncio aconselhará Olga a exigir 10% da fábrica de chocolate para testemunhar a favor de Jezebel. Margarido dará um depoimento que por azar a será favorável a Jezebel e o delegado avisará Sebastian que Olga não vai depor contra Jezebel se não ganhar parte da fábrica.

Jezebel cederá às exigências do delegado e sua filha e Peixoto descobrirá que o documento de doação é falso. Miguel dirá para Ana Francisca que há algo importante que Ludovico lhe deu e que ela precisa salvar caso perca tudo. Ana Francisca recorda da caixa misteriosa que Ludovico lhe deu antes de morrer e pede que Miguel a encontre. Miguel e Tonico procuram a caixinha, enquanto Danilo se apresenta para testemunhar. No entanto, o ex-noivo da loira hesita em falar mal de Ana Francisca.

*A TV Globo não libera os resumos semanais completos das reprises como faz com as novelas inéditas. Por isso, o resumo acima é baseado nos oficiais da primeira exibição da novela e capítulos originais na Globoplay. Cortes e mudanças de um capítulo para outro podem ser realizados pela emissora na reexibição.