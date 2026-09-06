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Quem saiu da Dança dos Famosos hoje e como vai funcionar disputa de 2026

Escrito por Anny Malagolini
Quem saiu da Dança dos Famosos Globo
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A Dança dos Famosos 2026 está na fase de grupos, o que significa que nenhum participante foi eliminado neste domingo, 6 de setembro. Nesta fase, as celebridades dançam para somar pontos do Domingão com Huck.

Como funciona a Dança dos Famosos

Luciano Huck explicou que os competidores da Dança dos Famosos vão se apresentar em semanas alternadas, sempre em duplas, e precisam acumular pontos para escapar da repescagem. O elenco conta com Bianca Andrade (Boca Rosa), Breno Ferreira, Bruna Griphao, Diego Martins, Giovana Cordeiro, Gracyanne Barbosa, Junno Andrade, Kenya Sade, Léo Foguete, Lucas Guedez, MC Livinho, Mell Muzzillo, Otaviano Costa, Pedro Scooby, Rita Guedes e Ticiane Pinheiro.

“Os participantes foram divididos em duas chaves. Em um domingo, dançam sete de uma chave; no seguinte, sete da outra. Depois de seis semanas, os quatro de cada chave que tiverem menos pontos vão para a repescagem. Desses oito, apenas quatro continuam e quatro deixam a competição”, detalhou o apresentador.

A fase promete esquentar ainda mais a disputa, com emoção e olho no placar a cada domingo.

Quem já ganhou o Dança dos Famosos?

Karina Bachini (2005)

Juliana Didone (1ª edição 2006)

Robson Caetano (2ª edição 2006)

Rodrigo Hilbert (2007)

Christiane Torloni (2008)

Paolla Oliveira (2009)

Fernanda Souza (2010)

Miguel Roncato (2011)

Rodrigo Simas (2012)

Carol Castro (2013)

Marcello Melo Jr (2014)

Viviane Araújo (2015)

Felipe Simas (2016)

Maria Joana (2017)

Léo Jaime (2018)

Kaysar Dadou (2019)

Lucy Ramos (2020)

Paolla Oliveira (2021)

Vitória Strada (2022)

Priscila Fantin (2023)

Tati Machado (2024)

Silvero Pereira (2025)

O Domingão começa na faixa das 16h, horário de Brasília, quando não tem futebol. A Dança dos Famosos costuma ser o último bloco do programa, que termina por volta das 20h30, quando cede espaço na programação para o Fantástico.

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Anny Malagolini

Anny Malagolini é formado em Comunicação Social, com trajetória no jornalismo online, voltado para a estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, acumula experiência na cobertura de notícias de economia, serviços, finanças e temas de interesse público. Profissional sob o DRT 1272/MS

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