De quem era a fazenda da novela Rei do Gado?

Não era apenas uma fazenda que serviu de cenário para as gravações de O Rei do Gado, mas houve cinco pólos de produção espalhados pelas cidades de Itapira, Ribeirão Preto e Amparo (SP), Guaxupé (MG) e Aruanã (GO), além do Projac, no Rio de Janeiro, onde foi construída a sede da maior propriedade de Bruno Mezenga (Antônio Fagundes), de acordo com informações do Memória Globo.

Uma delas é a Fazenda Engenho das Palmeiras em Itapira, uma das mais antigas da região, de acordo com o jornal O Popular. Ela iniciou sua cultura com cana-de-açúcar, e depois passou para o algodão e café. Na trama, essa fazenda com mais de três séculos de existência pertencia a Jeremias Berdinazzi, interpretado pelo ator Raul Cortez.

Após as gravações da novela no local, a Fazenda das Palmeiras acabou ficando conhecida como "Fazenda Rei do Gado" pelos moradores da região.

Veja um vídeo que mostra o interior da Fazenda das Palmeiras:

Já em Ribeirão Preto e Amparo, também no interior de São Paulo, foram gravadas em algumas fazendas da região, no calçadão e no Bar Pinguim, no centro da cidade, durante 15 dias. Além de Fagundes, Patrícia Pillar, Jackson Antunes, Antonio Fagundes e Glória Pires foram alguns dos atores que estiveram por lá.

Os atores gravaram cenas na Fazenda Contendas, em Taquaritinga, outra cidade do interior paulista. Atualmente, o local funciona como como um centro universitário e oferece cursos de Administração, Educação Física (Licenciatura), Pedagogia (Licenciatura), Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia e Nutrição. O local está aberto à visitação do público.

Outra parte das filmagens aconteceu na região da cidade de Guaxupé, em Minas Gerais. As cenas foram filmadas na Exportadora (Armazéns Gerais Sul Mineiro) e na fazenda de leite São José, em Tapiratiba. Lá, também foram gravadas cenas do personagem de Raul Cortez, de acordo com o portal Terceiro Tempo.

Além das gravações externas, os atores filmaram a maior parte das cenas no Projac, estúdios da Globo no Rio de Janeiro. Lá foi construída a maior e mais querida fazenda do protagonista Bruno Mezenga, que apareceu em grande parte da trama.

Quando começa O Rei do Gado na Globo?

A nova reprise de O Rei do Gado na Globo começa em 7 de novembro, segunda-feira, no Vale a Pena Ver De Novo. A trama chega para substituir A Favorita (2008), que sofreu inúmeros cortes para terminar antes do previsto já que não rendeu os números de audiência esperados pela emissora.

Essa será a terceira reprise da novela de Benedito Ruy Barbosa, que voltou ao ar na televisão em 1999 e 2015 após se tornar um dos maiores sucessos do horário nobre no ano de 1996, quando foi exibida pela primeira vez.

O Rei do Gado gira em torno da história das famílias rivais Mezenga e Berdinazzi. Até que Henrico (Leonardo Brício) e Giovanna (Letícia Spiller), cada uma família, se apaixonam e fogem juntos para viverem esse amor. Da união, nasce Bruno Berdinazi Mezenga, que se torna o rei do gado na segunda fase da trama, um homem rico e dono de várias fazendas. Ele se apaixona pela boia-fria Luana (Patrícia Pillar).